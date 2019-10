Những kết quả đáng ghi nhận

Theo Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh về kinh tế tổng giá trị sản xuất 9 tháng năm 2019 ước đạt 50.195,478 tỉ đồng, đạt 75,47% so với kế hoạch năm, tăng 15,31% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được 2.491,885 tỉ đồng, đạt 87,6% chỉ tiêu pháp lệnh năm, đạt 79,6% dự toán năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ; trong đó, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 761,391 tỉ đồng, đạt 71,8% chỉ tiêu pháp lệnh, tăng 8,3% so với cùng kỳ và thu tiền sử dụng đất 802,619 tỉ đồng, vượt 60,5% chỉ tiêu pháp lệnh năm và tăng 34,8% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý trật tự xây dựng đã được kiểm soát và đạt kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm, đã xảy ra 192 vụ (không phép: 129 vụ, sai phép: 63 vụ) , tăng 55 vụ so cùng kỳ năm 2018; đã xử lý 127 vụ, tỉ lệ 66,15% (không phép 101 vụ, tỷ lệ 78,29%; sai phép 26 vụ, tỷ lệ 21,71%), đang xử lý: 65 trường hợp, tỷ lệ 34,85% (không phép 28 vụ, tỷ lệ 40,08%; Sai phép 37 vụ, tỷ lệ 56,92%).

Công tác quản lý trật tự đô thị đã tổ chức tuần tra, kiểm tra, chốt chặn, giải tỏa, lặp lại trật tự lòng lề đường với 4.731 lượt. Đã bàn giao 11/11 tuyến đường trọng điểm cho UBND phường tiếp tục duy trì tình trạng trật tự đô thị; đã xóa, chấn chỉnh được 33/35 khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn quận (đã xóa 02/35 khu vực, chấn chỉnh 31/35 khu vực).