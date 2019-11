Chiều nay 8-11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hồng Hải đặt câu hỏi: Facebook, Google đã thực hiện lưu dữ liệu ở Việt Nam chưa? Hành lang pháp lý có ngăn chặn được triệt để thông tin độc hại trên không gian mạng không?

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng - Ảnh: Quochoi.vn

Về việc này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng đến thời điểm hiện tại, Facebook và Google chưa thực hiện như Luật An ninh mạng quy định. Nghị định hướng dẫn về việc này sắp tới được ban hành và khi có nghị định thực thi tiếp đến là ý thức của cộng đồng của người dân. "Vì cuối cùng phát tán tin vẫn là con người" - ông nói.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, tới đây Bộ TT-TT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng và theo yêu cầu của Quốc hội thì coi đây như là 1 đạo luật đạo đức về ứng xử trên không gian mạng. "Chúng tôi nghĩ là cái xấu thì chỉ có thể hạn chế, cũng khó nói là có thể triệt được. Nếu cả xã hội chung tay thì cơ bản là chúng ta sẽ giải quyết được cái tình trạng thông tin xấu độc trên mạng" - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Trả lời thêm về ý kiến đại biểu Quốc hội về phát tán thông tin độc hại trên mạng, Bộ trưởng Bộ TT-TT cho rằng vừa qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều hành động xấu được cộng đồng mạng xã hội lên án loại trừ. Nếu trường hợp thành kênh phát tán thông tin lệch chuẩn, lệch đạo đức thì người dân có thể yêu cầu nhà mạng hoặc cơ quan quản lý là Bộ TT-TT hạ kênh đó xuống, "như thời gian qua chúng ta đã hạ cả kênh mạng xã hội Khá Bảnh xuống".

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng an ninh mạng là vấn đề toàn cầu - Ảnh: Quochoi.vn

Giải trình thêm về vấn đề an ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho rằng an ninh mạng là vấn đề toàn cầu, tất cả các nước trên thế giới đều quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên hiện nay, không có một quốc gia nào có thể đủ lực để có thể đối phó được với vấn đề về an ninh mạng.

"Đối với Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thách thức và phức tạp. Vừa qua Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng đã ban hành rất nhiều Nghị quyết, luật giữ gìn được an ninh mạng và để phục vụ cho phát triển kinh tế của đất nước" - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, vấn đề phòng chống tội phạm mạng rất khó khăn, bởi đây là loại tội phạm ẩn danh. Tội phạm này lợi dụng để hoạt động trên tất cả các mặt đời sống kinh tế văn hoá, xã hội.