Chiều 7-6, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (19.6.1976 - 19.6.2022).

Tại lễ buổi họp mặt, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Tiền Giang được Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Ba, 2 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, hơn 1.700 bằng khen và giấy khen.

Cảnh sát cơ động khai thác nóng đối tượng sau khi bị bắt

Phòng Cảnh sát Cơ động cũng đã được Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Campuchia tặng 90 Huy chương hữu nghị và 17 năm đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng".

Ngoài ra, Bộ Công an còn tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc cấp cơ sở" và cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy".

Những năm gần đây, Phòng Cảnh sát Cơ động còn được Công an tỉnh Tiền Giang giao nhiều nhiệm vụ như triệt phá hàng trăm tụ điểm đá gà, đánh bạc ăn tiền; giải tán, bắt nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen….