Ngày 3-4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết thực hiện xử lý tội phạm về vi phạm pháp luật hình sự, ma túy, tín dụng đen…, công an tỉnh đã bắt 3 vụ vi phạm pháp luật.

Cụ thể, ngày 31-3, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an phường 6, TP Mỹ Tho kiểm tra hành chính một điểm game bắn cá trên đường Lê Thị Hồng Gấm, do Nguyễn Thanh Huy (SN 1986; ngụ Mỹ Tho) làm quản lý.

Công an kiểm tra điểm game bắn cá (Ảnh: CATG)

Tại thời điểm kiểm tra, một máy đang hoạt động và 6 người đang có mặt tại đây. Trong đó, Ngô Văn Tân (SN 1987) đang chơi dưới hình thức tích lũy điểm để đổi tiền. Cứ 1.000 điểm đổi được 100.000 đồng. Huy chưa xuất trình đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, xuất xứ của 3 máy bắn cá. Ngoài ra, công an còn thu giữ 2 xe máy không giấy tờ.

Trong số này, Kiều Quốc Cường (SN 1983; ngụ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) đã bị tòa án ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc vào tháng 2-2022 nhưng không chấp hành mà bỏ trốn.

Công an đã kiểm tra một nhà cho thuê trọ ở phường 5, TP Mỹ Tho. Tại phòng trọ số 3, phát hiện Trần Tấn Lộc (SN 2002; ngụ TP Mỹ Tho) đang tàng trữ hơn 22 gram thuốc lắc và Ketamin.

Ngoài ra, cũng trong ngày 31-3, công an kiểm tra hành chính một hộ cho thuê trọ trên đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP Mỹ Tho thì phát Đoàn Trọng Tín (SN 1973; ngụ TP Mỹ Tho) có một dao tự chế. Qua test nhanh, Tín dương tính với ma túy.