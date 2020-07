Ngày 22-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận Đống Đa nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng nhiều lãnh đạo đảng, thành phố dự đại hội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại đại hội

Ông Hà Minh Hải Bí thư Quận ủy Đống Đa cho biết nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã cơ bản hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII đã đề ra; 12/12 chỉ tiêu công tác đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Bước sang nhiệm kỳ mới, quận Đống Đa xác định 3 khâu công tác đột phá làm hạt nhân, động lực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận. Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới. Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông theo phân cấp. Thứ ba, phát huy mọi nguồn lực; tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội theo phân cấp; tăng cường quản lý đô thị, xây dựng bộ mặt đô thị đồng bộ, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, Nhân dân quận Đống Đa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ và Nhân dân quận Đống Đa đã vững vàng vượt qua, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 27, hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ…

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh Đảng bộ quận cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế là một trong 4 quận trung tâm của thủ đô; thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả trong đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Tập trung tạo chuyển biến mới và rõ nét trên 3 khâu đột phá mà quận đã xác định. Chú trọng phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện… Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng trong công cuộc phát triển thủ đô nói chung và quận Đống Đa nói riêng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị quận thực hiện hiệu quả Đề án số 08 về "Phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết kịp thời hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình gây mất an ninh trật tự" và Nghị quyết số 15 của Thành ủy về củng cố các cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn; trong đó, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò người đứng đầu…

Trong nhiệm kỳ tới, quận cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền quận, phường. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, qua đó, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 28…