Ngày 29-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng tham dự buổi làm việc.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa - Ảnh: Minh Hiếu

Phát biểu tại tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tên địa danh "Thanh Hóa" được các nhà khoa học xác định có từ năm 1029, thời vua Lý Thái Tông. Vậy chỉ còn 7 năm nữa là tròn 1.000 năm ra đời địa danh Thanh Hóa, một vùng đất "địa linh, nhân kiệt", giàu truyền thống lịch sử, gắn với sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng lưu ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa chưa thực sự vững chắc, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, quy mô kinh tế Thanh Hóa chỉ chiếm khoảng 2,5% quy mô GDP cả nước. Thu ngân sách lớn, song khả năng tự chủ ngân sách còn thấp…

Do đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thanh Hóa tập trung phát triển toàn diện nền kinh tế, tạo những tiến bộ vượt trội về an sinh xã hội, về văn hóa và môi trường. Ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tạo thành tứ giác phát triển ở phía bắc, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh nỗ lực tận dụng tốt các cơ chế đặc thù được Trung ương chấp thuận để bứt phá. Trong đó có Nghị quyết 58 của Bộ chính trị, Nghị quyết 37 của Quốc hội.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, báo cáo kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác - Ảnh: Minh Hiếu

Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý phát triển kinh tế phải gắn chặt với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển quê hương, đất nước. Cùng với đó là chú trọng bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác và hữu nghị với các địa phương của nước bạn Lào, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, liêm chính.

Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết năm 2021 và 7 tháng năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Năm 2021, Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,85% (đứng trong nhóm 5 tỉnh, TP có mức tăng cao của cả nước); thu ngân sách Nhà nước đạt 40.781 tỉ đồng, vượt 53% dự toán, tăng 29% so với năm 2020 (cao nhất từ trước đến nay). Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 137.630 tỉ đồng, bằng 98,3% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ.

7 tháng năm 2022, các hoạt động kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, trong đó có một số lĩnh vực phát triển mạnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 đạt 13,41%, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố; thu ngân sách nhà nước đạt 31.183 tỉ đồng, vượt 11% dự toán năm 2022, tăng 61% so với cùng kỳ. Đã thu hút được 50 dự án đầu tư trực tiếp (có 4 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký 10.733 tỉ đồng và 41 triệu USD…



Với những thành quả đã đạt được, theo ông Đỗ Minh Tuấn, tỉnh Thanh Hóa đã đề ra 10 nhóm giải pháp để tập trung chỉ đạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2022.

Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua - Ảnh: Minh Hiếu

Trong đó phấn đấu hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng cuối năm đạt 11% trở lên, cả năm 2022 đạt 12,2% trở lên (kế hoạch là 11,5%); thu ngân sách phấn đấu đạt 8.817 tỉ đồng trở lên, cả năm đạt 40.000 tỉ đồng trở lên (dự toán là 28.143 tỉ đồng trở lên); thành lập mới 1.315 doanh nghiệp, cả năm thành lập mới 3.500 doanh nghiệp (kế hoạch là 3.000 doanh nghiệp).

Tại buổi làm việc, tỉnh Thanh Hóa cũng đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch nước và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ, giới thiệu, vận động các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào Thanh Hóa theo định hướng Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII đề ra.

Đề nghị Chủ tịch nước có ý kiến với Chính phủ đồng ý chủ trương để tỉnh vận động, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, hệ thống đường lăn và Nhà ga hành khách T2 theo Quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo phương thức PPP và giao UBND tỉnh Thanh Hóa là cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án; cho chủ trương đầu tư đường giao thông nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6…