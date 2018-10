Chủ tịch Quốc hội: Nhiều người giàu lên, thành đại gia bất động sản từ đất đai

16/10/2018 12:18

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu phải đấu giá công khai tài sản liên quan đến đất đai của nhà nước

Sáng 16-10, tiếp tục phiên họp thứ 28 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (QH), liên quan đến ngân sách, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu từ năm 2019 trở đi, phải thực hiện đấu thầu công khai việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần để thực hiện mục đích kinh doanh thương mại.

Chủ tịch QH cho rằng phải đầu thấu công khai, bao gồm cả đất đang cho doanh nghiệp nhà nước thuê hoặc đất đai có tài sản sở hữu nhà nước trên đất, trừ những trường hợp nhỏ lẻ hoặc giao đất để thực hiện dự án tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình, dự án, hạ tầng quan trọng. "Còn lại tất cả các trường hợp đều phải đấu giá công khai. Nếu cần thiết, để có điều kiện đấu giá thì nhà nước ứng vốn để giải quyết mặt bằng theo tiến độ đền bù, hỗ trợ cho người dân. Và sau khi đấu giá xong thì hoàn trả lại tiền tạm ứng cho ngân sách"-bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch QH cho rằng làm như hiện nay "nhà nước thất thoát nhiều lắm trong vấn đề đất đai". Do đó, bà khẳng định nếu làm được việc này, chúng ta sẽ quản lý được tài nguyên quốc gia. "Bây giờ người ta giàu lên là từ cái này thôi, đại gia bất động sản là từ chỗ này thôi. Vì vậy phải đấu giá công khai cái gì liên quan đến đất đai của nhà nước để thu tiền"

"Chứ bây giờ giao đất thu tiền một lần, cho thuê đất thuộc doanh nghiệp nhà nước, rồi theo kiểu thư thế này… không rõ ràng, thất thoát tiền bạc của nhà nước. Thất thoát ở đây không phải là tham nhũng, mà thất thoát là do cơ chế quản lý của chúng ta. Do đó, phải đưa vào nghị quyết kỳ họp hoặc nghị quyết ngân sách để QH giám sát" - bà Ngân nói.

Ngoài ra, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngận cũng đề nghị Chính phủ phải xem lại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về quy định việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, phải tuân thủ theo Luật Ngân sách. "Tôi cho rằng chưa đúng Luật Ngân sách. Do đó, đề nghị trong quý 4-2018 phải sửa đi".

Theo Chủ tịch QH, kể từ năm 2019, tất cả các khoản đều phải thực hiện theo Luật Ngân sách. Nói về tiền thoái vốn nhà nước ở các doanh nghiệp mà chúng ta bán cổ phần, bà Ngân cho rằng trong Nghị định 126 quy định nộp tiền về quỹ hỗ trợ, sắp xếp, phát triển doanh nghiệp.

"Nội dung này là sai so với điều 35, 37 Luật Ngân sách Nhà nước. Do đó đề nghị nộp về ngân sách Trung ương đối với các khoản do ngân sách Trung ương đầu tư, ngân sách địa phương đối với các khoản do ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế"- Chủ tịch QH cho ý kiến, đồng thời đề nghị Uỷ ban Thường vụ QH ghi vào nghị quyết phiên họp hoặc nghị quyết ngân sách để cho Chính phủ sửa.

Văn Duẩn