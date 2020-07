Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế TP chỉ tăng trưởng khoảng 2%

Thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP trong 6 tháng đầu năm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. Còn Giám đốc Sở Tài chính Phạm Thị Hồng Hà cho hay số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP trong 6 tháng đầu năm là 164.503 tỉ đồng, đạt 40,54% so với dự toán, bằng 86,59% so với cùng kỳ.