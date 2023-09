Chủ tịch UBND TP HCM vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị tăng cường bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban An toàn giao thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố và cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100/2019.

TP HCM yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng "xe dù, bến cóc"; Ảnh: NLĐO

Đồng thời, thông báo số điện thoại đường dây nóng (Cổng thông tin 1022) để người dân kịp thời thông tin và phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Công an thành phố tiếp tục triển khai tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn.

Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến tình trạng "xe dù, bến cóc", chở quá số người, xe quá tải, điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn, tăng giá vé trái quy định, dừng, đỗ trái phép, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè…

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ theo thẩm quyền, đúng quy định. Duy trì kế hoạch kiểm tra hàng năm đối với đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn của các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng, bất cập về hạ tầng giao thông, nhất là các "điểm đen", điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Còn các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến bãi, điểm đón, trả khách thẩm quyền quản lý; kiên quyết xử lý dứt điểm các bãi trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm có tổ chức đón trả khách không đúng quy định.



Thường xuyên theo dõi, xác định các "điểm đen", điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông trên địa bàn để có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời khắc phục.