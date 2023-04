Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30-4, 1-5 kéo dài 5 ngày.

Hành khách tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội)

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc các Sở GTVT địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe; có phương án tổ chức vận tải phù hợp, chở đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định.

Kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến; niêm yết các thông tin theo quy định, đặc biệt phía trong khoang hành khách của phương tiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng có trách nhiệm phối hợp với các Sở GTVT quản lý hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải (về tốc độ, hành trình hoạt động, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày của lái xe...) thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe ô tô.

Chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với Sở GTVT Hà Nội, TP HCM và một số địa phương có nhiều "xe dù, bến cóc", xe quá tải hoạt động để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Đối với các trạm thu phí đường bộ, nhà đầu tư BOT cần xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông khi lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc trước khi vào trạm thu phí đường bộ.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay. Chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá vé theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ đường thuỷ nội địa phối hợp với Cảng vụ Hàng hải đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo khi có hiện tượng thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển của tàu thuyền; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các cảng, bến thủy nội địa, cảng, bến hành khách chở đúng trọng tải cho phép đối với phương tiện chở hàng hóa, thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy.

Cương quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, các phương tiện chở khách không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp.