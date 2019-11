Sáng nay 8-11, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, các cơ quan liên quan của Việt Nam và Anh đang bàn kế hoạch để đưa thi hài 39 nạn nhân tử vong trong container ở London (Vương quốc Anh) về nước.



"Vì hai bên còn đang bàn nên chưa thể xác định được cụ thể ngày" – Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói.

Nêu lại thông tin cả 39 nạn nhân đã được xác định là công dân Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ: "Đây là một sự việc rất đau buồn. Các cơ quan liên quan của chúng ta cũng phải bàn kế hoạch để làm sao đưa được thi hài các nạn nhân xấu số về tới gia đình an toàn".

Ông Bùi Thanh Sơn cũng cho hay do còn đang bàn giữa hai bên nên thông tin về phương tiện, hình thức vận chuyển cũng như nguồn kinh phí... để đưa các nạn nhân về nước vẫn chưa có quyết định chính thức và sẽ công bố ngay khi quyết định.

Về danh tính nạn nhân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cho biết do vấn đề nhân đạo nên sẽ không công bố danh tính các nạn nhân mà chỉ công bố số lượng.

Cũng trả lời về việc đưa thi hài 39 nạn nhân về nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết trưa nay (ngày 8-11), Chính phủ họp để bàn cụ thể về việc này.

Theo ông Mai Tiến Dũng, tất cả các vấn đề khác về phương án trong việc lo hậu sự với các nạn nhân như việc sử dụng phương tiện vận chuyển nào, chi phí… sẽ được tính toán cụ thể trong phiên họp của lãnh đạo Chính phủ trưa nay.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giải thích, đến thời điểm này chưa thể xác định cụ thể kế hoạch, thời gian thực hiện việc đưa 39 người về nước vì việc này còn phụ thuộc các cơ quan của Anh.

“Hôm qua cảnh sát Anh mới tiến hành công bố việc đã xác minh tất cả 39 nạn nhân tử vong đều là người Việt Nam, tức hoàn thành việc xác minh về nhân thân, danh tính. Còn về mặt thủ tục, giờ phải chờ tòa án của Anh tuyên bố việc tử vong, cấp giấy báo tử thì mới có thể đưa các nạn nhân xuất cảnh, về nước được” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.





Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong thùng xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh.



Tối ngày 7-11, Bộ Công an thông báo cho biết 39 người gặp nạn trong thùng xe container ở Anh đều là người Việt Nam. 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.



Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt giữ một số đối tượng liên quan để điều tra về việc "tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".