Ngày 8-11, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục đưa 39 nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe container tại hạt Essex, Đông Bắc London (Vương Quốc Anh) về nước. "Có nhiều gia đình đề nghị cơ quan chức năng không công bố danh tính các nạn nhân vì chuyện này quá đau buồn. Cơ quan chức năng phải tôn trọng quyền nhân thân của công dân nên tất cả danh tính các nạn nhân sẽ không được công bố"- tướng Tô Ân Xô nói.



39 thi thể phát hiện trong thùng xe container tại Anh gióng lên hồi chuông cảnh báo về xuất khẩu lao động trái phép - Ảnh: Reuters

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong thùng xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Tối ngày 7-11, Bộ Công an thông báo cho biết 39 người gặp nạn trong thùng xe container ở Anh đều là người Việt Nam. 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt giữ một số đối tượng liên quan để điều tra về việc "tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".