Trung tá Nguyễn Văn Thơ - Phó trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP HCM báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội rằng hiện nay trên địa bàn TP HCM xuất hiện hình thức cho thuê căn hộ lưu trú.



Theo trung tá Nguyễn Văn Thơ, tổng cộng có hơn 60.700 căn hộ cho thuê - nơi đây, không ít đối tượng lợi dụng để phạm tội mại dâm, bay lắc, tội phạm công nghệ cao.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm chất vấn Công an TP HCM

Các đơn vi trình bày những khó khăn trong việc áp dụng quy định pháp luật

Trong năm 2019, lực lượng chức năng phát hiện 1081 trường hợp sai phạm liên quan đến căn hộ cho thuê. Trung tá Nguyễn Văn Thơ nói việc quản lý các căn hộ cho thuê là rất khó khăn vì Nghị định 96 năm 2016 thì quy định việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thuộc về lực lượng công an.

Tuy nhiên, theo Luật Nhà ở hiện nay thì quy định không sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích khác ngoài việc để ở. Việc cấp giấy đăng ký kinh doanh thì các cơ quan chức năng xác định loại hình cho thuê lưu trú ngắn ngày, theo giờ tại căn hộ chung cư là trái quy đinh Luật nhà ở. Do đó, khi cấp giấy phép kinh doanh, các cơ quan cấp theo loại hình dịch vụ cho thuê nhà để ở nhưng loại trừ dịch vụ cho thuê lưu trú ngắn ngày. Do vậy cơ quan công an không thể cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Từ đó, trung tá Nguyễn Văn Thơ kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM xem xét để giải thích việc áp dụng quy định pháp luật việc sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ, ngắn ngày có phải là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Nhà ở hay không.

Tại buổi làm việc, thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn - Đội trưởng Đội xử lý vi phạm người nước ngoài, Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP HCM nói rằng tình hình người nước ngoài phạm tội diễn biến phức tạp, ngày càng gia tăng. Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn cho hay nhiều trường hợp tạm giữ người nước ngoài để củng cố hồ sơ xử lý thì không có chỗ giữ, không có cơ quan tiếp nhận.

Trong khi đó cả nước chỉ có hai nhà tạm giữ dành cho người nước ngoài vi phạm; riêng khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào chỉ có một nhà tạm giữ đặt ở Long An với sức chứa có hạn, điều kiện đưa vào rất nhiêu khê. Từ đó, thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn đề xuất Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM kiến nghị chính phủ cho phép xây dựng nhà tạm giữ dành riêng cho người nước ngoài phạm tội ở TP HCM.

Về vấn đề này, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã đồng tình và yêu cầu Công an TP HCM có báo cáo chi tiết để Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét.

Đại diện Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an TP HCM nói về ô nhiễm tiếng ồn

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết trong thời gian qua báo chí phản ánh rất nhiều về việc người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư, đề nghị Công an TP HCM xem xét.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm dẫn ví dụ về việc ý thức người dân ở nước ngoài

Trả lời về việc này, đại diện Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an TP HCM cho biết cũng rất bức xúc việc ngày nay trên thị trường xuất hiện các loa di động với công suất mạnh, tiếng ồn lớn gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, việc do tiếng ồn để xử lý là rất nan giải và sắp tới Công an TP HCM sẽ có những biện pháp mạnh và đề xuất phải có những máy đo tiếng ồn chuyên dụng.