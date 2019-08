Ngày 16-8, Công an TP HCM cho biết đã công bố quyết định của TAND TP HCM về tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt giữa năm 2019.

Lễ công bố tha tù trước thời hạn cho 10 phạm nhân tại Trại tạm giam Chí Hòa vào ngày 15-8. Tham dự có thượng tá Lê Công Vân – Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP HCM, đại diện VKSND TP HCM và TAND TP HCM.

Ngoài 10 phạm nhân của Trại tạm giam Chí Hòa được tha tù trước thời hạn thì trong đợt này, Trại tạm giam Bố Lá và 7 Nhà Tạm giữ của Công an quận, huyện thuộc Công an TP HCM cũng đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của TAND TP HCM đối với 14 người khác. Như vậy, trong đợt này Công an TP HCM đã công bố quyết định tha tù trước thời hạn cho 24 người.

Công an TP HCM công bố quyết định tại Trại tạm giam Chí Hòa

Theo Công an TP HCM, những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt này đã có quá trình cải tạo tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động; có đủ thời gian xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

Đồng thời những người này có nơi cư trú rõ ràng và khi được tha tù trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, ngoài ra còn phải đảm bảo các tiêu chí khác theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Lê Công Vân – Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP HCM đã chúc mừng những phạm nhân được tha tù trước thời hạn; đề nghị thân nhân gia đình tiếp tục quan tâm, động viên giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để người được tha tù trước thời hạn trở thành công dân có ích sau khi trở về.

Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội thật sự ăn năn, hối cải. Đồng thời là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù hăng hái thi đua lao động, cải tạo tiến bộ, sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.