Trong các ngày 21 và 22-3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ thứ 27. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp này.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét đề nghị của Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hà Nam và Tỉnh ủy Hòa Bình về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với các ông: Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng; Trương Minh Hiến, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Vũ Hữu Song, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; Nguyễn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

UBKT Trung ương nhận thấy các ông đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Đỗ Hữu Ca, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song và Nguyễn Đồng.

Trước đó, UBKT Thành ủy Hải Phòng ra thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 28 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đỗ Hữu Ca.

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 11/QĐ-QNĐT và Lệnh tạm giam số 07/QĐ-QNĐT, ngày 22-2 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đối với ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng; căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ.

Ngày 6-3, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng cũng đã họp, xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 22-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca, thiếu tướng, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay ông Ca đã nhận tiền "chạy án" cho "trùm" bán hóa đơn Trương Xuân Đước (SN 1971, quê ở xã Đại Bản, huyện An Dương; hiện trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) và một số đối tượng khác.

Căn cứ quy định của Đảng, thông báo của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Quận ủy Hải An đã chỉ đạo UBKT Quận ủy Hải An thực hiện đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định tạm tạm giam theo quy định.

Ngày 24-2, UBKT Quận ủy Hải An đã ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối ông Đỗ Hữu Ca (SN 1958), đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng bộ phường Đằng Lâm.

Mới đây, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2023, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: "Quá trình xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca hợp tác với cơ quan điều tra, khai nhận nhận tiền của một doanh nhân, nhưng chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để thực hiện việc "chạy án". Ông Ca đã nộp lại số tiền 35 tỉ đồng cho cơ quan điều tra".

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan.