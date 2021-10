Chiều 4-10, Ủy ban MTTQ TP HCM - Trung tâm An sinh TP HCM đã tiếp nhận nhu yếu phẩm là đồ hộp (cá, thịt, pate…) từ TP Hải Phòng trị giá hơn 4 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch ở TP HCM.



Tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Phạm Minh Tuấn đã gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của TP Hải Phòng cũng như các tỉnh, thành trong cả nước đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP HCM.

Tính đến nay, TP Hải Phòng đã hỗ trợ TP HCM hơn 18 tỉ đồng để phòng, chống dịch

Ông Phạm Minh Tuấn khẳng định sự hỗ trợ này đã tiếp thêm nguồn lực to lớn cho TP HCM quyết tâm chiến thắng đại dịch, sớm thích nghi "chung sống an toàn với dịch" để tái mở cửa và phục hồi nền kinh tế an toàn trong điều kiện bình thường mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM cho hay tính đến nay, TP Hải Phòng đã hỗ trợ TP HCM phòng, chống dịch về kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm với tổng trị giá 18,45 tỉ đồng. Trước đó, Hải Phòng ủng hộ 10 tỉ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM, trao tặng hệ thống xét nghiệm PCR và 22.000 khay khử xét nghiệm định tính trị giá 4,25 tỉ đồng.

Nhu yếu phẩm được trao tặng gồm đồ hộp các loại được tập kết tại kho LĐLĐ TP HCM để thực hiện các túi quà an sinh.

Bên cạnh đó, TP Hải Phòng đã tổ chức 3 đợt chi viện lực lượng y tế, gồm 234 nhân viên y tế hỗ trợ bệnh viện hồi sức; 208 giảng viên, sinh viên hỗ trợ tại Bệnh viện dã chiến số 13 và hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại quận 8.

TP Hải Phòng cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại TP HCM trong việc chi hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP HCM gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ nguồn kinh phí của UBND TP Hải Phòng.