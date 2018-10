Kiến nghị với Quốc hội về lãng phí SGK, tiêu cực thi THPT

Về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, báo cáo đánh giá thời gian qua, ngành công an, kiểm sát, tòa án đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện điều tra nhanh, truy bắt kịp thời, xử lý nhiều đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân rất lo ngại về tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp như trộm, cướp ngày càng nguy hiểm, táo bạo; một số vụ án giết nhiều người gây hoang mang, lo lắng trong dư luận; nạn bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình; lừa đảo qua mạng, hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi; "bảo kê", băng nhóm "xã hội đen", sử dụng "đầu gấu" đòi nợ thuê… diễn ra ở một số nơi gây bức xúc trong nhân dân.

"Đề nghị Bộ Công an tập trung trấn áp các loại tội phạm; các ngành chức năng ở trung ương và địa phương kiên quyết xử lý những người có trách nhiệm có hành vi bao che vi phạm"- báo cáo nhấn mạnh.