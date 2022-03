Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết UBND TP HCM đã trình HĐND thành phố thông qua 32 dự án có chuyển mục đích sử dụng trên 10 ha (tổng diện tích dự án hơn 1.840 ha). Từ đó đã giúp TP HCM chủ động, rút ngắn thời gian xem xét việc chuyển mục đích của các dự án sử dụng trên 10 ha.

UBND TP HCM cũng trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách TP HCM với tổng mức đầu tư hơn 12.950 tỉ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 1 dự án từ nhóm B lên nhóm A sử dụng vốn ngân sách TP HCM.

TP HCM cũng xây dựng, trình đề án tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách TP HCM giai đoạn 2021-2025, 2026-2030. Theo đó, năm 2022 tỷ lệ ngân sách để lại cho TP HCM được điều chỉnh từ 18% lên 21%, tăng 3% so với năm 2021.

Tuy nhiên, việc triển khai một số nội dung theo Nghị quyết 54 còn chậm so với kế hoạch. Nguyên do có ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành, một số vấn đề mới, phức tạp, có tác động lớn, lâu dài khi triển khai cụ thể cần nghiên cứu kỹ trước khi xem xét, quyết định; do đại dịch Covid-19…