Chiều tối 17-8, đoàn công tác Công an TP HCM do Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Công an quận 3 và Công an quận Tân Bình nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2021).

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM phát biểu chỉ đạo tại trụ sở Công an quận 3

Tại Công an quận 3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ và nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng công an trong tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng trong bảo vệ, giữ vững các "vùng xanh” trên địa bàn, đẩy lùi dịch bệnh. Phó Giám đốc Công an TP HCM còn nhắc nhở lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phải luôn đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch. Công an quận 3 phải có các biện pháp an toàn, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan bên trong lực lượng làm ảnh hưởng đến quá trình công tác.

Thượng tá Trần Hồng Minh, Trưởng Công an quận 3 thay mặt toàn bộ các cán bộ chiến sĩ của đơn vị cám ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Công an TPHCM và khẳng định Công an quận 3 sẽ nỗ lực để đảm bảo vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Sau buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã trao những phần quà ý nghĩa của Công an TP HCM tới Công an quận 3. Đoàn đã tới thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ ở trụ sở phường Võ Thị Sáu nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Đến tối, đoàn đến thăm, tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Tân Bình, Công an phường 4 và kiểm tra các chốt kiểm soát trên địa bàn quận Tân Bình.

Phát biểu tại Công an quận Tân Bình, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang yêu cầu các chiến sĩ công an phải phát huy hết tinh thần, ý chí, quyết tâm và đoàn kết để bảo vệ an ninh chính trị và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang động viên, tặng quà lực lượng Công an quận Tân Bình và Công an phường 4

"Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo trong hội nghị là các cán bộ, chiến sĩ phải quyết tâm, chung sức, đồng lòng chống dịch, giữ vững an ninh chính trị. Chiến sĩ công an luôn nêu cao tấm gương sáng của lực lượng tuyến đầu chống dịch" – Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang và thượng tá Nguyễn Thành Lợi kiểm tra các chốt kiểm soát trên địa bàn phường 4, quận Tân Bình

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, để làm được điều đó, lãnh đạo quận phải bảo vệ an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ, tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 và thực hiện đúng quy định 5K. Các cán bộ, chiến sĩ phải tích cực tham gia vào các kế hoạch của quận, phường để đảm bảo tốt quy định phòng, chống dịch Covid-19.



Clip: Đại tá Nguyễn Sỹ Quang kiểm tra các chốt kiểm soát trên địa bàn quận Tân Bình

Cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 còn rất phức tạp khiến lực lượng tuyến đầu và cả người dân đều lo lắng và mệt mỏi. Do đó, các cán bộ, chiến sĩ phải thật khéo léo, tác phong chuẩn mực, kiên trì để tuyên truyền, vận động cho người dân tự giác thực hiện quy định phòng, chống dịch thật tốt. Tránh tình trạng làm chưa đúng dẫn đến những vụ việc không đáng có giữa lực lượng chức năng và người dân.



Riêng những trường hợp nào ra đường chưa đúng quy định thì phải có chế tài xử lý nghiêm.

Ngoài ra, Phó giám đốc Công an TP HCM còn yêu cầu lãnh đạo các quận, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt vai trò bảo vệ "vùng xanh" và nhân rộng mô hình này trên địa bàn để đẩy lùi dịch bệnh.