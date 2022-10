Chiều 6-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã có buổi làm việc với Bệnh viện Ung Bướu TP HCM về vấn đề cơ chế tự chủ và đấu thầu mua sắm thuốc.

Nhiều khó khăn được nêu ra tại đây, trong đó tập trung nhất là đấu thầu, mua sắm thuốc, đặc biệt nội dung nhấn mạnh không mua được hóa chất, bệnh viện không thực hiện được giải phẫu bệnh.

TS-BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, kiến nghị những điều cần được giải quyết

TS-BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu, báo động nguy cơ thiếu hóa chất, đặc biệt hóa chất giải phẫu bệnh tại bệnh viện. Nếu không mua được hóa chất sớm thì khoảng 1 tháng nữa bệnh viện sẽ không có kết quả giải phẫu bệnh, sẽ không điều trị được cho bệnh nhân, đặc biệt là với các bệnh viện ung thư.

Đại diện Sở Y tế TP HCM nhìn nhận những khó khăn trên là tình hình chung, đặc biệt là vấn đề đấu thấu mua sắm thuốc, vật tư y tế.

Bệnh viện Ung bướu đưa ra rất nhiều kiến nghị. Cụ thể: Giảm thủ tục hành chính để việc cấp số đăng ký của thuốc được diễn ra nhanh hơn, tạo thêm nguồn cung thuốc trên thị trường. Đấu thầu tập trung để có giá thuốc thống nhất và tốt nhất cho người bệnh, thêm nữa là do cơ chế của đấu thầu tập trung là có thể luân chuyển thuốc từ bệnh viện này sang bệnh viện khác nên tránh được tình trạng thiếu thuốc do bệnh nhân tăng đột biến tại một số bệnh viện. Cần quy định thời gian đánh giá các gói thầu tập trung, đàm phán giá nhằm tránh kéo dài thời gian công bố kết quả. Như vậy, bệnh viện sẽ chủ động hơn trong việc mua sắm thuốc. Do thuốc được xem là hàng hóa đặc biệt nên cần xây dựng luật riêng cho đấu thầu thuốc, hiện Luật đấu thầu được xây dựng dùng chung cho tất cả các ngành.

Bộ Y tế đẩy nhanh tiến trình cấp giấy đăng ký lưu hành của vật tư y tế, trang thiết bị y tế cho các công ty. Thay đổi, sửa đổi luật đấu thầu trong công tác xây dựng giá để công tác bảo trì, thay thế linh kiện máy móc chuyên dung của các cơ sở khám chữa bệnh được diễn ra thuận lợi. Bộ Y tế sớm ban hành thông tư về giá DVKT theo NĐ 60/2021/NĐ-CP, tính đúng tính đủ các yếu tố cấu thành giá dịch vụ kỹ thuật.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết tham quan Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 TP HCM

Dự kiến năm 2022 bệnh viện sẽ vượt tổng mức thanh toán so với năm 2021, bệnh viện đề nghị được thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo tình hình thực tế phát sinh do cơ chế đặc thù của bệnh viện là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối chữa bệnh ung thư. Cấp kinh phí hỗ trợ cho bệnh viện để thực hiện bảo trì các gói thầu của các hệ thống kỹ thuật (hệ thống trung tâm điều hòa không khí, hóa chất hệ thống lạnh, hệ thống Chiller, thang máy, báo cháy, xử lý nước thải…), trang thiết bị y tế với tổng số tiền dự trù bảo trì năm 2023 là 158 tỉ đồng tại Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2...

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM, ghi nhận những đóng góp của các y bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu và cho rằng sẽ đề xuất lên Quốc hội sớm giải quyết những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Bệnh viện Ung Bướu.