Ngày 1-1-2021, Thành đoàn TP HCM đã tuyên dương 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP năm 2020. Đây là 12 cá nhân tiêu biểu được Hội đồng bình chọn và trở thành Công dân trẻ tiêu biểu TP năm 2020 từ 62 hồ sơ ứng cử của 30 đơn vị trên địa bàn TP.



Trong 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2020 có ông chủ "ATM gạo" – anh Hoàng Tuấn Anh (ngụ quận Tân Phú, TP HCM). Giữa lúc hoạn nạn của dịch bệnh, anh Hoàng Tuấn Anh đã thiết kế thành công máy phát gạo tự động, còn gọi là cây "ATM gạo".

Anh Hoàng Anh Tuấn - ông chủ "ATM gạo" - được tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2020 (Ảnh: Hoàng Triều)

Chỉ sau 8 giờ làm việc cật lực với chi phí lắp đặt khoảng 30 triệu đồng/máy, "ATM gạo" được anh Hoàng Tuấn Anh khai sinh với châm ngôn "Nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác" đã thu hút sự chú ý của dư luận xã hội.

Từ "ATM gạo" đầu tiên tại quận Tân Phú, "ATM gạo" đã thành làn sóng mạnh mẽ, lan tỏa gắp cả nước. Anh Hoàng Tuấn Anh cũng là người có sáng kiến về "ATM khẩu trang", kết nối những con người sống đẹp trên địa bàn TP HCM và cả nước tặng 200.000 khẩu trang miễn phí người dân phòng chống dịch.

12 Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2020 (Ảnh: Nguyễn Phan)

11 Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2020 còn lại là: Vũ Chí Kiên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP; Bùi Thanh Nghị, Tổ trưởng Quản lý chất lượng, Bí thư Chi đoàn Xí nghiệp bao bì An Khang, Tổng Công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin; Phan Minh Tiến, Giám đốc Công ty Phát Triển Dừa nước Việt Nam; Nguyễn Nhật Phương, cán bộ Phòng PC07 Công an TP; Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Trưởng khoa Cơ khí, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, Đoàn viên quận 4; Phạm Lê Duy, bác sĩ Phòng khám dị ứng và miễn dịch lâm sàng, giảng viên bộ môn sinh lý - sinh lý bệnh - miễn dịch, Trường Đại học Y Dược TP; Ngô Việt Anh, Bí thư Chi đoàn Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy; Khổng Mỹ Phượng, vận động viên cử tạ; Trần Ngọc Nhã Thi, diễn viên Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; Hoàng Thị Yến, Liên đội trưởng Trường THCS Tôn Thất Tùng, quận Tân Phú.

Chúc mừng 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2020, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá đây là những đoàn viên, thanh niên có lối sống đẹp và có những đóng góp tích cực ở nhiều lĩnh vực, nhất là trong thực hiện chủ đề "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị"; xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chính quyền đô thị, khởi nghiệp sáng tạo.

Nhiều gương thanh niên đã kết nối những con người sống đẹp trên địa bàn thành phố để góp phần tạo nên những dấu ấn quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, giải thưởng không đơn thuần tôn vinh cá nhân mà hơn hết là lan tỏa những giá trị sống tích cực, cống hiến vì cộng đồng đến với thanh thiếu niên TP.

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006, đến nay giải thường Công dân trẻ tiêu biểu đã trao cho 111 gương điển hình với độ tuổi khi bình chọn không quá 35.