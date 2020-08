Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 người. Tại kỳ họp thứ 1 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 khoá XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Theo đó, ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 11 nhiệm kỳ 2020-2025.



Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 11 lần thứ XII. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 11 xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người, xây dựng gia đình hạnh phúc; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường và phù hợp với xu hướng xây dựng đô thị thông minh; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, vì mục tiêu xây dựng quận 11 phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội cũng xác định 15 chỉ tiêu và các chương trình, đề án, công trình trọng điểm của Đảng bộ quận 11 nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Chương trình "Giảm nghèo bền vững"; "Chỉnh trang và phát triển đô thị"; "Cải cách hành chính"; "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng cơ sở Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh…".