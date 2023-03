Ngày 17-3, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 và phát động phong trào thi đua tại Đảng bộ Khối.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Lê Kim Tuyền cho biết kết quả kiểm điểm tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 đạt yêu cầu. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nêu cao tính tự phê bình và phê bình những mặt hạn chế, có phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.



Kết quả, năm 2022 tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 98,45% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối ít nhất đạt 98% trở lên); tỉ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 là 0,33%, so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối là dưới 0,4%. Tỉ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 97,4%, so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đạt 95% trở lên; tỉ lệ tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 là 0%, so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối là dưới 0,4%.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết để tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Đảng bộ TP về "Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên", đòi hỏi Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên; khẳng định vai trò vị trí của tổ chức Đảng trong các cơ quan, đơn vị của TP. Đồng thời, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy Khối.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ một trong những nhiệm vụ quan trọng là sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp. Qua đó, đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt được theo chỉ tiêu đã đề ra; xác định những điểm nghẽn và tìm ra những giải pháp tháo gỡ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và từng mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là các vấn đề đặt ra trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của TP.

Nhấn mạnh đến một trong những nhiệm vụ cần tập trung là phát triển đảng viên, bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng muốn thực hiện tốt nội dung này phải có kế hoạch cụ thể, tổ chức sinh hoạt chuyên đề bàn giải pháp, nhân rộng cách làm hay.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Nguyễn Thị Kim Dung tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP tặng hoa chúc mừng 2 đảng bộ cơ sở và 7 đảng viên được đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét quyết định khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022).

Dịp này, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP tặng giấy khen cho 15 cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022. 1 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022); 30 tổ chức cơ sở đảng đạt thành tích tốt trong từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2022; 68 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 – 2022).