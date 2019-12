Tối 16-12, tại TP Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cho dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.



Lính cơ động, trật tự

Buổi ra quân thể hiện lực lượng mạnh mẽ và quyết tâm cao của lực lượng công an Đồng Nai. Tham dự buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh việc giành các thành tựu của tỉnh Đồng Nai luôn phải có sự đóng góp của lực lượng công an.

Tuy nhiên, hiện tại tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại, tội phạm có tổ chức, hoạt động băng nhóm diễn biến phức tạp, như hoạt động "tín dụng đen", sử dụng vũ khí nóng, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, phân lô bán nền cướp đất, tổ chức đánh bạc, trộm cắp tài sản, tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản, tình trạng hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy tại các quán bar, karaoke, khách sạn…

Công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

Lực lượng tại lễ ra quân

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng toàn lực lượng thiết lập lại kỷ cương, "thay đổi diện mạo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh". "Không để tội phạm lộng hành, xử lý cho bằng được các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn, xóa sổ tội phạm hoạt động băng nhóm, phải nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng thời đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, ổn định nội bộ, xử lý cán bộ, chiến sĩ sai phạm, khẳng định sức mạnh kỷ luật kỷ cương và nâng cao uy tín của lực lượng công an tỉnh" - ông Dũng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Công an Đồng Nai, đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hứa quyết tâm cộng đồng trách nhiệm; triệt phá các băng nhóm tội phạm. "Chúng tôi sẽ tuyên chiến với các loại tội phạm với phương châm "chặt tận ngọn, phá tận gốc". Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần tiến công, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện cho bằng được chân lý " Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", coi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất" - đại tá Văn phát biểu.

Phó Giám đốc Công an- thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Kim trao đổi với báo chí

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng giao trách nhiệm cho lãnh đạo công an cấp huyện, TP phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hoạt động tội phạm mà không có biện pháp xử lý.

Ngay sau lễ, Công an Đồng Nai và các huyện đã đồng loạt ra quân, kiểm tra, truy quét các loại tội phạm trên địa bàn.