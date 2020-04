Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM.



Theo đó, kéo dài hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM trong thời gian 3 năm, kể từ 1-4-2020.

Trước đó, UBND TP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép TP tiếp tục thí điểm hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm cho đến khi Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm (hoặc duy trì mô hình Ban Quản lý an toàn thực phẩm).

Thành lập từ cuối năm 2016, đến cuối năm 2019, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP đã kết thúc thời gian thí điểm 3 năm. TP cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước được thí điểm thực hiện mô hình này.



Trong thời gian thí điểm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP đã phát huy sức mạnh khi tập hợp lực lượng, thống nhất đầu mối trong giải quyết công việc, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, truyền thông, cấp phép và thanh tra về an toàn thực phẩm,...