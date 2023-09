Trưa 27-9, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay Quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ), kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ và thăm chính thức Brazil từ ngày 17-9.



Trong 8 ngày trên đất Mỹ và Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuỗi hoạt động sôi nổi, liên tục với hơn 70 hoạt động tại 5 thành phố (ở Mỹ là San Francisco, Washington D.C, New York; ở Brazil là São Paulo và Brasilia).



Ba kết quả chính



Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Phiên thảo luận chung cấp cao của ĐHĐ LHQ Khóa 78 và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ đã thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ với 113 giờ hoạt động liên tục, thiết thực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Qa phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại các phiên họp ĐHĐ LHQ, nhất là Phiên Thảo luận cấp cao, Việt Nam đã truyền tải được những thông điệp lớn về quan điểm, chính sách cụ thể của Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.



Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam - Mỹ tại Phiên thảo luận cấp cao ĐHĐ LHQ. Ảnh: UN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Đoàn chính thức đã có hàng chục hoạt động tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế. Tại các cuộc gặp, các đối tác đều thể hiện coi trọng vị thế, vai trò và tiếng nói tích cực của Việt Nam, thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khoa học công nghệ, lao động, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân cũng như ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78. Ảnh: VGP

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị cấp cao của LHQ về sẵn sàng ứng phó và phòng chống đại dịch. Ảnh VGP

Lãnh đạo nhiều nước ủng hộ tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Trong dịp này, chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao thêm với Tonga, đưa tổng số nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam lên 193 nước. Việt Nam cũng là một trong số những nước đầu tiên ký Hiệp định về Biển cả (BBNJ), là điều ước quốc tế điều chỉnh việc khai thác, chia sẻ lợi ích và bảo tồn nguồn gien biển tại các vùng biển quốc tế.

Với Mỹ, đây là chuyến công tác đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt ta sau khi hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, góp phần triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden. Thủ tướng đã có hàng chục cuộc gặp và tham dự sự kiện tại San Francisco, Washington DC và New York, với sự hiện diện của các quan chức cao cấp của chính quyền, Quốc hội liên bang, các tiểu bang, giới doanh nghiệp, trí thức, các bạn bè lâu năm và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Các đối tác Mỹ đều khẳng định coi trọng Việt Nam và phát triển quan hệ hai nước có được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng, thống nhất cao về việc cần khẩn trương triển khai thực hiện khuôn khổ quan hệ mới để sớm đạt kết quả cụ thể, đặc biệt là trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế-thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế-môi trường, giao lưu nhân dân...

Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhiều hoạt động tiếp xúc, trao đổi, tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn công nghệ khổng lồ, các quỹ đầu tư hàng đầu Mỹ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu trước tấm bảng ghi rõ các đối tác quan trọng và hoạt động hợp tác nổi bật của Meta tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Phía Mỹ phản hồi tích cực đối với các ưu tiên cao của ta về việc công nhận quy chế kinh tế thị trường, hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại, mở cửa hơn nữa thị trường cho một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái bán dẫn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung toàn cầu, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh...

Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ khẳng định tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ cao đã được ký kết và trao đổi.

Việt Nam - Brazil hướng tới khuôn khổ quan hệ mới

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đạt kết quả thực chất, toàn diện trên tất cả các kênh Đảng, chính phủ, nghị viện, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực hợp tác chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch, thể thao… và cùng đó mở ra cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số.

Tổng thống Brazil Lula da Silva đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh VGP

Hai bên đã ra Thông cáo chung, văn kiện quan trọng, thể hiện tầm vóc của quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời định hướng cho hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, hướng tới khuôn khổ quan hệ mới phù hợp trong thời gian tới.

Những ưu tiên của Việt Nam thời gian tới

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết phát huy những kết quả nói trên, thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung vào một số ưu tiên trong tham gia LHQ cũng như trong quan hệ với Mỹ và Brazil

Với LHQ, chúng ta tiếp tục thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế về nguồn lực, công nghệ, nâng cao năng lực cho phát triển đất nước, cũng như về bảo đảm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế ở khu vực. Bên cạnh đó, chúng ta cần tiếp tục tăng cường tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm, với những sáng kiến và đóng góp tương xứng với vai trò, vị thế của ta và trông đợi của cộng đồng quốc tế, đăng cai nhiều sự kiện, tham gia vào nhiều cơ quan quan trọng của LHQ.

Với Mỹ, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai thực hiện các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước theo khuôn khổ quan hệ mới, sớm đạt kết quả cụ thể, góp phần đưa quan hệ phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng. Theo đó, hai bên sẽ ưu tiên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư hiệu quả, hài hòa, bền vững, coi khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là các lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá, tiếp tục hợp tác giáo dục - đào tạo, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với Brazil, hai nước sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động phong phú nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 16 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Về kinh tế - thương mại, chúng ta đứng trước cơ hội lớn gia tăng kim ngạch song phương lên 10 tỉ đô la năm 2025 và 15 tỉ đô la năm 2030; đẩy hợp tác lao động, đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Tập đoàn hàng không vũ trụ Embraer của Brazil. Ảnh: VGP

Chúng ta trông đợi Brazil, thành viên sáng lập và hiện là chủ tịch luân phiên của khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur, tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy sớm khởi động đàm phán FTA giữa Việt Nam và Mercosur.