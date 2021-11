Ngày 27-11, Ban Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2021), 40 năm ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy TP HCM (27.11.1981 - 27.11.2021), trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" và tuyên dương điển hình "Dân vận khéo 2021".



Dự buổi họp mặt có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác dân vận trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.



"Hệ thống dân vận TP HCM nói chung và Ban Dân vận Thành ủy suốt 40 năm tiếp nối xây dựng và hoạt động, có thể khẳng định đã luôn chủ động, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác vận động nhân dân, từ thực tiễn tình hình nhân dân đề xuất nhiều chủ trương hiệu quả, phát huy các nguồn lực trong nhân dân để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP" - ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các giải pháp của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP HCM năm 2021, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Đổi mới và linh hoạt các hình thức cho phù hợp để nắm kịp thời tình hình nhân dân, trong đó chú trọng những vấn đề người dân, dư luận xã hội quan tâm, những thông tin trên các trang mạng xã hội để kịp thời có giải pháp xử lý hiệu quả, tránh bị động.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần định hướng xã hội; phản bác những thông tin sai trái, lệch lạc, xấu, độc trên mạng xã hội…

"Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng nói chung và 40 năm xây dựng, trưởng thành của Ban Dân vận Thành ủy, đội ngũ làm công tác dân vận cùng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" không ngừng phát huy truyền thống, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, hành động vì lợi ích chung, góp phần nâng cao năng lực vận động nhân dân, làm tốt vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết" - ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Tại buổi họp mặt, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng truyền thống 91 năm công tác dân vận của Đảng rất đáng tự hào, trân trọng. Đó là công sức, tâm huyết, ý chí, sự sáng tạo, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của nhiều thế hệ đi trước và của những điển hình "Dân vận khéo" trong phong trào.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP HCM, hệ thống dân vận của TP sẽ chủ động, tích cực đổi mới công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện theo hướng rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả.

Theo đó, trong năm 2022 sẽ tập trung tổ chức thực hiện Quyết định số 23 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP HCM giai đoạn 2020 - 2030".

Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, khi TP HCM chính thức xây dựng chính quyền đô thị tại 16 quận và TP Thủ Đức.

Lấy tư tưởng "dân là chủ", "dân làm chủ" để phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các trường hợp tồn đọng, kéo dài…