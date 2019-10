UBND TP HCM vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão số 5.



Theo đó, các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão bằng mọi biện pháp sử dụng tất cả các phương tiện thông tin và truyền thông để thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, tốc độ, hướng di chuyển, diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển, cửa sông, các điểm xuất bến, các khu neo đậu tàu thuyền tại từng xã - thị trấn.

Hình ảnh mây vệ tinh của bão số 5. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới, giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP quyết định thông báo cấm tàu thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản, đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng xuất bến ra khơi, hoạt động.

Chủ tịch UBND các quận - huyện, phường - xã - thị trấn chuẩn bị sẵn sàng phương án chi tiết huy động vật tư, phương tiện, lực lượng... giúp nhân dân chằng chống nhà cửa chắc chắn, đặc biệt là khu vực ven biển, ven sông, các vùng trũng thấp; bảo vệ các khu vực, công trình trọng điểm, cứu hộ, cứu nạn, cứu sập, bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Chuẩn bị ngay phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn; đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần trước hết là lương thực, nước sạch, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và nơi tạm cư...