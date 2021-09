Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 17 thành viên. Trong đó, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực; các phó chủ tịch UBND TP HCM gồm: bà Phan Thị Thắng, ông Võ Văn Hoan, ông Dương Anh Đức và ông Ngô Minh Châu làm Phó Trưởng ban.



Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế

Các thành viên khác gồm: Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Tài chính Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân, Chánh Văn phòng UBND TP HCM Hà Phước Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM Trần Hoàng Ngân, GS.TS y khoa Nguyễn Tấn Bỉnh và TS Vũ Thành Tự Anh - Trường chính sách công và quản lý Fulbright, Trường ĐH Fulbright Việt Nam.

Ngoài ra, TP HCM cũng thành lập các Tổ Công tác tham mưu Ban Chỉ đạo, gồm:

- Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19: chuẩn bị nội dung, các kịch bản và giải pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP trong các giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 15-9 đến 31-12-2021; giai đoạn 2 là năm 2022 và những năm tiếp theo. Tổ này có 11 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức làm tổ trưởng, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng làm tổ phó.

- Tổ Công tác an sinh xã hội: chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong các giai đoạn. Tổ này có 12 thành viên do Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm tổ trưởng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội Lê Minh Tấn làm tổ phó.

- Tổ công tác phục hồi kinh tế: chuẩn bị nội dung, các giải pháp cho công tác phục hồi kinh tế tại TP HCM theo các giai đoạn. Thành viên tổ này do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng làm tổ trưởng. Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP Lê Thị Huỳnh Mai làm tổ phó và 12 thành viên.

- Tổ công tác thúc đẩy các dự án đầu tư: lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn đầu tư lớn. Phối hợp liên ngành giải quyết những công việc quan trọng có liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Tổ này do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình làm tổ trưởng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Trần Hoàng Quân làm tổ phó và 9 thành viên.