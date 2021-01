Sáng 27-1, Thành ủy TP Thủ Đức (TP HCM) tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức thành lập Đảng bộ phường An Khánh, phường Thủ Thiêm và kiện toàn nhân sự chủ chốt tại 2 phường này. Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức chủ trì lễ công bố quyết định.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 thành viên. Bà Trần Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình An cũ được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường An Khánh (nhiệm kỳ 2020-2025). Thường trực HĐND TP Thủ Đức cũng phê chuẩn kết quả bầu bà Trần Thị Hồng làm chủ tịch HĐND phường An Khánh.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Hải Phong, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Bình An cũ giữ chức Chủ tịch UBND phường An Khánh.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức cũng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Thiêm, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 thành viên. Bà Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Thiêm cũ được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Thủ Thiêm mới.

Trao quyết định nhân sự đối với chủ tịch, phó chủ tịch phường Thủ Thiêm

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm cũ làm Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm mới.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Nguyễn Phước Hưng đề nghị 2 phường khẩn trương kiện toàn Đảng bộ và bố trí nhân sự ở các bộ phận thuộc bộ máy chính quyền phù hợp với quy định và chủ động nắm bắt những phát sinh ở địa phương để sớm đề xuất phương án giải quyết. Lãnh đạo 2 phường cần chủ động lắng nghe, sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp và thực hiện tốt công tác chăm lo cho người dân đón Tết vui tươi, tiết kiệm.