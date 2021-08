Chiều 31-8, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến chương trình "Triệu túi an sinh" tại các điểm cầu TP Hà Nội, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai và TP HCM.

Chương trình "Triệu túi an sinh" được triển khai từ nay đến khi công bố hết dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trước mắt, Chương trình sẽ được tập trung triển khai tại TP HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và các tỉnh bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh.



Tham dự tại điểm cầu TP HCM, có bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Giám đốc Trung tâm An sinh TP HCM

Chương trình tập trung vào các nhóm đối tượng: người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo; thanh niên công nhân bị mất việc; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; thanh thiếu niên yếu thế; người dân và thanh thiếu nhi hoặc gia đình có người thân là F0, F1, có hoàn cảnh khó khăn; con em, gia đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá có hoàn cảnh khó khăn.



Mỗi túi quà bao gồm lương thực, thực phẩm như gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, rau củ cho người dân trị giá 250.000 đồng/túi hoặc "Túi thuốc an sinh" bao gồm thuốc cơ bản phòng chống Covid-19 theo danh mục hướng dẫn của Bộ Y tế có giá trị 150.000 đồng/túi.

Toàn bộ "Túi quà an sinh" sẽ được tổ chức Đoàn, Hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ tại địa phương trao trực tiếp đến người dân đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, thực hiện theo các quy định về phòng chống Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận 20.000 túi quà an sinh từ Trung ương Đoàn

Tính đến hôm nay, Trung ương Đoàn đã phối hợp cùng các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trao tặng 6.200 "Túi quà an sinh" cho 6.200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Hà Nội và 8 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội, trị giá gần 2,4 tỉ đồng…

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Tại điểm cầu TP HCM, Ban tổ chức đã tiếp nhận 1.000 túi quà an sinh của Công ty dịch vụ Mobifone KV2 (trị giá 250 triệu đồng), Tập đoàn Novaland ủng hộ 20.000 túi quà an sinh (trị giá 5 tỉ đồng), Trường Đại học Y dược TP HCM ủng hộ 15.000 túi quà an sinh… Trung ương Đoàn đã trao cho 61.400 túi quà an sinh cho tỉnh Đồng Nai và 20.000 túi cho TP HCM.