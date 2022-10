Sáng nay, 10-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 16 (từ ngày 10 đến 12-10).

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự để trình kỳ họp thứ 4 và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của UBTVQH.

“Về nhân sự để trình kỳ họp thứ 4, UBTVQH sẽ nghe và cho ý kiến, chuẩn bị các nội dung liên quan đến kiện toàn chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và một số vị trí bộ trưởng, trưởng ngành trong bộ máy Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự để trình kỳ họp Quốc hội thứ 4. Ảnh: Phạm Thắng

Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 6), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Tuy nhiên, đến nay, với những chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, còn 2 chức danh chưa được kiện toàn do có sự thay đổi nhân sự đầu nhiệm kỳ. Đó là Bộ trưởng Bộ Y tế và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Lý do của việc thay đổi nhân sự là do ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế) và ông Chu Ngọc Anh (nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ) bị bắt vào tháng 6-2022, do có nhiều sai phạm liên quan đến Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Sau đó, bà Đào Hồng Lan (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh), được Bộ Chính trị phân công về Bộ Y tế và được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cũng được phân công về giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội thay ông Chu Ngọc Anh.

Còn ông Ngô Văn Tuấn (Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình) đã được điều động về giữ chức Phó Tổng phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đã có chủ trương đồng ý làm quy trình giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 4.

Cũng tại phiên họp 16, UBTVQH sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam và một số nhân sự cụ thể.

Trước đó, trong phát biểu kết luận Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết xem xét tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào 20-10-2022.

Hiện nay, chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải do ông Nguyễn Văn Thể (sinh năm 1966), Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Bộ trưởng từ tháng 10-2017 đến nay.

Đối với Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan (sinh năm 1971), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, được Thủ tướng Chính phủ giao là quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Còn chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, hiện ông Ngô Văn Tuấn (sinh năm 1971), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán, đang được giao phụ trách Tổng Kiểm toán Nhà nước.