Ngày 14-5, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã diễn ra hội nghị đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam- Campuchia.

Về phía Việt Nam có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - làm trưởng đoàn. Về phía Campuchia có Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi đối thoại

Tại hội nghị, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm đồng thời, chia sẻ nhận thức chung về những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, sự nổi lên của các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang đặt ra những thách thức lớn đối với hòa bình, ổn định ở khu vực, thế giới.

Phía Việt Nam đón tiếp Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, tại Cửa khẩu Hoa lư

Về hợp tác quốc phòng, hai bên tiếp tục duy trì gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao với các hình thức linh hoạt; triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác về công tác tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị hai nước, hai quân đội; tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia; phối hợp bảo đảm tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới hai nước...

Thời gian tới, 2 bên thống nhất thúc đẩy các nội dung hợp tác: phối hợp triển khai hiệu quả Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022"; tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp với hình thức phù hợp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng song phương hiện nay, nhất là Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa các lực lượng quản lý biên giới thông qua các hình thức như: giao lưu, kết nghĩa, chia sẻ thông tin, tuần tra chung; phòng, chống, trấn áp tội phạm, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép...