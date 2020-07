Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết từ đầu tháng 6-2020 đến nay, mưa lớn, lũ lụt và động đất đã xảy ra tại nhiều địa phương của Trung Quốc, gây tổn thất và thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn. Xuất phát từ tình hữu nghị truyền thống và tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã quyết định ủng hộ Chính phủ và nhân dân Trung Quốc 100.000 USD nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, động đất.



Cảnh ngập lụt tại Neijiang, tỉnh Tứ Xuyên - Nguồn: THX/TTXVN

Trước đó, đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 lan rộng tại Trung Quốc, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa vật dụng y tế trị giá khoảng 0,5 triệu USD để chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động các tổ chức cá nhân, quyên góp hỗ trợ nhân dân Trung Quốc số vật tư y tế trị giá 100.000 USD.

Ngày 14-7 vừa qua, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi thư thăm hỏi tới ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi mưa lớn và lũ lụt hết sức nghiêm trọng đang xảy ra tại nhiều địa phương của Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân các vùng bị nạn.

Theo đề xuất của Việt Nam, ngày 16-7, Chủ tịch ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Trong tuyên bố, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Trung Quốc trước những tổn thất to lớn về tính mạng, nhà cửa, tài sản do mưa lũ gây ra, cũng như việc hàng triệu người dân phải đi sơ tán. Chia sẻ những khó khăn này, ASEAN bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ nhanh chóng vượt qua thách thức và khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra. ASEAN cũng khẳng định tình đoàn kết và cam kết sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc trong thời điểm khó khăn hiện nay. Đây là lần thứ tư các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố riêng trong năm 2020 thể hiện quan điểm chung về các vụ việc, tình hình khẩn cấp ở khu vực và thế giới.