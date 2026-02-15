Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố

Ngày 15-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Đức Tùng (SN 2005, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nguyễn Đức Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 17-12-2025, Nguyễn Đức Tùng giao xe máy biển kiểm soát 22B2-854.78 của mình cho N.T.Q. (SN 2007, cùng trú tại phường Minh Xuân) trong khi Q. đã sử dụng rượu bia, đồng thời là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

Khi đến khu vực cổng trường THPT Ỷ La thuộc tổ dân phố Tân Hà 14, phường Minh Xuân, xe máy do Q. điều khiển đã va chạm quệt vào bờ tường khiến nạn nhân tử vong.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 14-2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tùng về tội "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1 điều 264 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.