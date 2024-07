Chở con đi ngược chiều gây bão mạng xã hội: Sao lại bênh vực cái sai trái?

Đầu tháng 7-2023, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, đã kêu gọi người dân tích cực phát hiện, cung cấp thông tin hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thông tin, hình ảnh của nhân dân cung cấp xin gửi tới lực lượng Cảnh sát giao thông bằng các hình thức:

- Trực tiếp đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền để cung cấp (trụ sở cơ quan Công an gần nhất hoặc cơ quan Công an nơi phát hiện vụ việc vi phạm), gồm: Phòng Cảnh sát giao thông, các Đội/Trạm Cảnh sát giao thông thuộc Phòng và các Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an quận huyện, TP Thủ Đức.

- Thông qua hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, số điện thoại đường dây nóng (trang Zalo Official Account "Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM", hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát giao thông: 0326.08.08.08).

- Gửi thư thông qua dịch vụ bưu chính.

Cơ quan tiếp nhận sẽ có trách nhiệm bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, bút tích và thông tin khác của tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin, hình ảnh.