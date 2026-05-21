Chợ công nghệ xanh đang diễn ra tại TPHCM có gì đặc biệt?

Sáng 21-5, Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM tổ chức sự kiện "Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) chuyên ngành Công nghệ xanh và Tuần hoàn năm 2026", diễn ra đến ngày 22-5, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (Sihub), số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho hay Techmart năm nay không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ và thiết bị, mà còn hướng tới hình thành không gian kết nối mở giữa nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho hay Techmart năm nay hướng tới hình thành không gian kết nối mở giữa nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp

"Chúng tôi kỳ vọng Techmart chuyên ngành Công nghệ xanh và Tuần hoàn năm 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững; thúc đẩy nhiều kết nối công nghệ thực chất; đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương và TPHCM trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế bền vững" - ông Lâm Đình Thắng nói.

Theo ghi nhận, Techmart năm nay quy tụ hơn 100 công nghệ và thiết bị đến từ gần 50 viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, tập trung vào bốn nhóm lĩnh vực trọng điểm gồm: năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng; xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn; giám sát, đo lường và quản trị ESG; vật liệu xanh.

Các doanh nghiệp, đơn vị đến với Techmart kỳ vọng sẽ tiếp cận thêm nhiều khách hàng hơn. Ông Đoàn Xuân Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ GreenCycle Việt Nam, giới thiệu mô hình nuôi tảo ứng dụng công nghệ cao.

Mô hình nuôi tảo ứng dụng công nghệ được giới thiệu tại Techmart

Ông Khiêm cho biết một hệ thống nuôi tảo có chi phí đầu tư khoảng dưới 300 triệu đồng, tùy quy mô. Phần lớn thiết bị và linh kiện chuyên dụng phải nhập khẩu, chủ yếu từ Đức; trong nước chỉ đảm nhiệm một số hạng mục đơn giản như đường ống.

Về hiệu quả kinh tế, mức lợi nhuận tối thiểu người dân có thể đạt khoảng 10 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí. Với mức này, thời gian hoàn vốn khoảng 3 năm; nếu vận hành tốt, lợi nhuận có thể cao hơn.

Về vận hành, sau khoảng 6-7 ngày nuôi có thể bắt đầu thu hoạch và duy trì thu hoạch liên tục. Nước trong hệ thống được tuần hoàn, chỉ bổ sung khi thiếu, hạn chế thay mới nhằm đảm bảo tính khép kín.

"Hiện mô hình đã được chuyển giao thí điểm tại một số trường đại học, trong đó có Đại học Cần Thơ" - ông Đoàn Xuân Khiêm nói.

Ông Mai Minh Mẫn, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ và Thiết kế FUVITECH, cho biết đơn vị mang đến Techmart hai sản phẩm công nghệ xanh, trong đó nổi bật là thiết bị đo môi trường không khí.

Đây là thiết bị do doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển. Thiết bị này có khả năng đo các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và nồng độ CO2 và hiện được ứng dụng vào mô hình trồng rau, văn phòng làm việc.

"Sản phẩm này còn có khả năng tích hợp trực tiếp với Zalo Mini App, cho phép người sử dụng theo dõi dữ liệu theo thời gian thực" - ông Mai Minh Mẫn chia sẻ.

Doanh nghiệp giới thiệu thiết bị tự động hóa trong công nghiệp và năng lượng tái tạo