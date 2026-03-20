AI 365

TPHCM ra mắt “chợ công nghệ” thế hệ mới

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Sàn Giao dịch Công nghệ phiên bản mới, phát triển từ nền tảng techport.vn, đã hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối thông tin các bên cung - cầu.

Ngày 20-3, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã chính thức ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ phiên bản mới. Sự kiện có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng lãnh đạo sở, ngành ghé thăm gian hàng của doanh nghiệp công nghệ

Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM có thể hiểu là một "chợ công nghệ" có tổ chức, nơi tri thức khoa học và tài sản trí tuệ được kết nối để đi vào sản xuất - kinh doanh.

Sàn được phát triển từ nền tảng techport.vn và đã từng bước khẳng định vai trò là trung tâm dữ liệu, kết nối công nghệ quan trọng của khu vực phía Nam.

Sau nhiều năm vận hành, sàn đã tiếp nhận hàng ngàn nhu cầu công nghệ từ doanh nghiệp; hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối thông tin các bên cung - cầu; chia sẻ tự động gần 3.000 công nghệ, thiết bị lên Sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ quốc gia vào tháng 12-2025, qua đó mở rộng kết nối trên phạm vi toàn quốc.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, nhấn mạnh Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM đã từng bước khẳng định vai trò là trung tâm dữ liệu và kết nối công nghệ quan trọng của khu vực phía Nam

"Phiên bản mới được ra mắt lần này đánh dấu bước chuyển đổi toàn diện từ mô hình kết nối thông tin sang mô hình giao dịch công nghệ trực tuyến có quản lý, theo dõi và đo lường hiệu quả thực chất, với ba trụ cột đổi mới gồm: sản phẩm công nghệ giao dịch mới, nền tảng công nghệ mới và mô hình hoạt động mới" - bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân thông tin.

Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Ewater Engineering, cho biết khi tham gia sàn giao dịch phiên bản mới, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ được kết nối sâu rộng hơn với các đơn vị có nhu cầu công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực như xử lý nước, hóa chất…

Tuy nhiên, ông Hiếu lưu ý nghiên cứu công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp để bảo đảm khả năng thương mại hóa. Bên cạnh đó, các thủ tục bảo hộ sáng chế hiện vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng mong nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước trong các hoạt động truyền thông, chính sách, đăng ký sáng chế và kết nối cung - cầu. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn lực, tham gia triển lãm quốc tế và quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn.

Sự kiện ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra hoạt động ký kết 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu với tổng giá trị gần 19 tỉ đồng. Trong đó có 3 hợp đồng thuộc các lĩnh vực công nghệ chiến lược của TPHCM như công nghệ robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo...

Tìm hiểu sản phẩm công nghệ của TPHCM

