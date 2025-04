Với chủ đề "Sắc màu Thành phố Bác" hứa hẹn tạo sức hấp dẫn và rực rỡ tối 19-4

Tối nay (19-4), Chuỗi hoạt động chủ đề "Sắc màu Thành phố Bác" hưởng ứng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) sẽ được khai mạc lúc 19 giờ 30 phút.

Tại đây chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra đến 21 giờ 30 với nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa điểm: Trước trụ sở HĐND và UBND TP; Khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi; Khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi; Khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế; Khu vực Công viên Bến Bạch Đằng. Ngoài đêm 19-4, các đêm 26-4, 29-4 và 30-4 hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho công chúng.

Chương trình đặc sắc trình diễn 3D Mapping đưa khán giả du hành qua dải đất hình chữ S – từ miền Bắc hùng vĩ, qua miền Trung đầy nắng gió, đến miền Nam năng động và chan hòa – một hành trình thị giác nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nơi thiên nhiên và con người Việt Nam hiện lên trong từng khung hình sống động.

Chương trình "Sắc màu thành phố Bác" là lời chào thân thiện, đậm đà bản sắc, mà TP HCM gửi đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, cho biết giữa lòng thành phố mang tên Bác, chúng ta cùng nhau mở ra một hành trình đầy màu sắc. Hành trình của ký ức và hiện tại, của 50 năm khải hoàn, 50 năm vươn mình sau lửa đạn, ngẩng cao đầu bước vào kỷ nguyên vươn mình và phát triển. Với chủ đề "Sắc màu Thành phố Bác" – chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao được TP HCM tổ chức chính là bức tranh sống động về một đô thị văn minh – hiện đại – nghĩa tình. Một thành phố không ngừng chuyển động, không ngừng sáng tạo, không ngừng vươn xa.

Từ trái sang: NSND Đào Bá Sơn, NSND Nguyễn Thị Thanh thúy - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM và ông Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch Tập đoàn Chairman of the Group

Tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật, ngoài dàn nhạc giao hưởng hoành tráng, đậm chất hàn lâm, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ với các tiết mục: "Đường chúng ta đi" (sáng tác: Huy Du, biểu diễn: Viết Danh), "O SOLE MIO" (NSƯT Đăng Dương, Duyên Huyền), "RADETZKY MARCH" (Dàn nhạc giao hưởng), "Vì nhân dân quên mình" (Dàn nhạc giao hưởng), "Tình ca" (NSƯT Phạm Thế Vỹ). "FARANDOLE" (Dàn nhạc giao hưởng), "HEIA, IN DEN BERGEN" (Ca sĩ Duyên Huyền), "FUNICULI, FUNICULA" (ca sĩ Phạm Trang), "Con đường thế kỷ - Ngày ấy người đi" (Dàn hợp xướng, giao hưởng), "WE ARE THE CHAMPIONS" (ca sĩ Nam Anh), Tiếng hát từ TP mang tên Người" (NSƯT Đăng Dương), "Đất nước trọn niềm vui" (NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Trang, Viết Danh và dàn hợp xướng, giao hưởng).

NSƯT Phạm Thế Vỹ

Ông Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch Tập đoàn Chairman of the Group, đại diện đội Việt Nam - cho biết trong khuôn khổ Chuỗi hoạt động chủ đề "Sắc màu Thành phố Bác" diễn ra tại khu vực trước trụ sở HĐND và UBND Thành phố phần trình diễn 3D mapping quốc tế hân hạnh được chào đón 4 đội sáng tạo đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Họ sẽ mang đến những màn trình diễn sắc màu và cảm xúc khác biệt. "Đội Pháp – Đơn vị đại diện là AC3 Studio; Đội Bỉ – Đơn vị đại diện là Dirty Monitor; Đội Singapore – Đơn vị đại diện là Hexogon Solution. Về phía đội Việt Nam – Đơn vị đại diện là Vietsoftpro.

Tham gia lễ hội năm nay có ông Đặng Phan Điệp – Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Tổng Giám đốc, bà Hoàng Thị Như Hoa – Phó Tổng Giám đốc. Bốn đêm trình diễn 3D Mapping hứa hẹn sẽ tạo không gian rực rỡ sắc màu, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc" – ông Hoàng Quốc Việt nhấn mạnh.

NSƯT Đăng Dương

Các nghệ sĩ tham gia đều cảm thấy tự hào khi cùng bước vào một không gian nghệ thuật của ánh sáng và cảm xúc, nơi nghệ thuật công nghệ giao thoa cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử của thành phố mang tên Bác. "Tòa nhà UBND Thành phố - công trình mang tính biểu tượng của TP HCM sẽ được thắp sáng bằng ngôn ngữ 3D mapping hiện đại, do các đội nghệ thuật đến từ các quốc gia trên thế giới thực hiện như một món quà đặc biệt gửi đến TP HCM nhân kỷ niệm 50 năm đại thắng mùa Xuân.

Mỗi đội sẽ mang đến một màu sắc trình diễn khác nhau. Đó là ánh nhìn từ năm châu hướng về TP HCM – một đô thị trẻ trung, cởi mở, thân thiện và luôn bừng sáng khát vọng vươn xa" – ông Hoàng Quốc Việt chia sẻ.

Và chuỗi hoạt động chủ đề "Sắc màu Thành phố Bác" vẫn sẽ còn tiếp tục với nhiều sự kiện hấp dẫn từ nay đến hết ngày 30-4. Cụ thể đêm 26-4, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng phần trình diễn nghệ thuật thị giác 3D mapping đặc sắc đến từ đội nghệ thuật Bỉ.