Chợ hàng chục tỉ đồng bỏ hoang, tiểu thương kêu cứu

80 tiểu thương tại thị trấn Pơng Drang (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) vừa gửi đơn kêu cứu lần 3 đến cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đề nghị chi trả hỗ trợ, đền bù và đóng cửa chợ cũ, giải tỏa chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn.



Tiểu thương rơi vào cảnh khốn khó

Năm 2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao cho 1 doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng chợ Pơng Drang với tổng kinh phí hơn 37 tỉ đồng. Tháng 9-2021, chợ Pơng Drang hoàn thiện với 312 ki-ốt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy được đầu tư bài bản, đảm bảo quy định.

Chợ Pơng Drang được đầu tư hơn 37 tỉ đồng hiện đang bỏ hoang

Theo đơn kêu cứu, từ ngày chợ Pơng Drang mới chính thức hoạt động, các tiểu thương đã đến kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, chợ Pơng Drang cũ gần đó vẫn chưa được đóng cửa, các chợ tạm, chợ tự phát vẫn tồn tại nên không ai đến chợ mới, tiểu thương không thể buôn bán, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế và tinh thần.

Cũng theo các tiểu thương, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán tại khu vực chợ Pơng Drang cũ và các hộ kinh doanh tự phát dọc theo 2 bên đường Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 688, các tuyến đường trong thị trấn vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép.

Quy mô hoạt động ngày càng lớn, gây mất an ninh trật tự, không đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.

Một số cửa hàng tại chợ mới tới kinh doanh được một thời gian rồi đóng cửa

"Hơn 2 năm nay, tiểu thương chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan nhưng vẫn chưa được giải quyết. Hơn 2 năm mọi thứ không thay đổi, chỉ có cuộc sống của tiểu thương bị đảo lộn, nợ nần chồng chất, mất uy tín, gia đình lục đục, ngân hàng siết nợ.

Tiểu thương chúng tôi càng vô cùng lo lắng về việc dừng kinh doanh tại chợ Pơng Drang cũ, giải tỏa chợ tạm, chợ tự phát. Với đơn cầu cứu lần 3 này, các tiểu thương tha thiết mong muốn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp để chúng tôi ổn định lại cuộc sống, yên tâm buôn bán" - đơn kêu cứu nêu.

Chị Lã Thanh Huyền cho biết năm 2021, chị vay mượn tiền của họ hàng được 200 triệu đồng để thuê một điểm kinh doanh tại chợ mới Pơng Drang và chuyển vào để buôn bán. Sau khi vào hoạt động được một thời gian, các tiểu thương lần lượt bỏ chợ, hiện chỉ còn mình gian hàng của chị Huyền nằm lọt thỏm giữa khu chợ vắng tanh.

Tiểu thương duy nhất còn kinh doanh trong chợ

Còn theo anh Phan Văn Đạt, tháng 9-2021, anh đã gom góp tiền bạc, vay mượn để thuê 1 ki-ốt với giá 750 triệu đồng. Khoảng 6 tháng đầu, tình hình buôn bán ổn định nhưng sau đó các tiểu thương bỏ đi hết nên anh phải đóng cửa.

"Hàng hóa phải thanh lý giá rẻ gây thiệt hại lớn. Giờ cả gia đình tôi nằm chờ chính quyền địa phương giải tỏa chợ cũ, đưa về chợ mới để tiếp tục buôn bán" - anh Đạt nói.



Loay hoay giải quyết

Hơn 2 năm qua, hàng loạt văn bản chỉ đạo, báo cáo từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có văn bản chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tuy nhiên, đến nay trái ngược với cảnh vắng tanh của chợ Pơng Drang khang trang, gần đó là cảnh buôn bán trong khu chợ cũ lụp xụp, bẩn thỉu, lấn chiếm lòng đường, tiềm ẩn cháy nổ, nguy cơ tai nạn giao thông.

Gần đó chợ cũ, chợ tự phát nhếch nhác, lấn chiếm lòng lề đường

Ngày 3-11, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ UBND huyện Krông Búk xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ tiểu thương tại chợ cũ.



Chỉ đạo UBND huyện Krông Búk và nhà đầu tư sớm tính toán phương án phù hợp để sắp xếp cho các hộ tiểu thương đồng thuận vào chợ mới hoạt động, tránh trường hợp khiếu nại, khiếu kiện. Giao UBND huyện Krông Búk khẩn trương tính toán, xây dựng phương án di dời theo lộ trình, thời gian phù hợp. Đối với các hộ tiểu thương không đồng thuận vào chợ mới hoạt động sẽ thực hiện phương án cưỡng chế theo quy định.

Tiểu thương buôn bán trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk, cho rằng huyện đang quyết liệt giải quyết các vướng mắc. Trong đó, đã thành lập 1 tổ tuyên truyền và 1 tổ chỉ đạo.

Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường và thực hiện việc dẹp các chợ tạm, chợ cóc, chợ không đúng quy hoạch. Bên cạnh đó, trong tháng 12 này, sẽ công khai phương án hỗ trợ, bồi thường cho các tiểu thương trong chợ cũ.

Tiểu thương cầu cứu cơ quan chức năng 3 lần nhưng chưa được giải quyết

"Khu vực này đang thực hiện dự án xây dựng công viên cây xanh nên có nguồn kinh phí của dự án và tỉnh cũng đã đồng ý bổ sung thêm kinh phí để hỗ trợ. Quan điểm là tạo mọi điều kiện có lợi nhất cho các tiểu thương" - ông Lâm nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi đến khi nào thì giải quyết xong, ông Lâm cho rằng quan điểm là phải thực hiện dứt điểm, còn mốc thời gian thì UBND huyện không thể khẳng định được vì đây là vấn đề phức tạp, cần phải thực hiện theo lộ trình!