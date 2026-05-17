Chở khối đá lớn vượt tải trọng hơn 200%, lái xe và chủ doanh nghiệp bị xử phạt

Ngày 17-5, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của đơn vị vừa kiểm tra, lập biên bản xử phạt nhiều phương tiện chở vật liệu vượt tải trọng, đặc biệt là những phương tiện chở đá nguyên khối từ các mỏ vật liệu.

Một chiếc ô tô tải chở đá vượt tải trọng gấp nhiều lần bị lực lượng CSGT Thanh Hóa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 14-5, tại tỉnh lộ 518C đoạn qua thôn Hưng Phát, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe tải BKS 36C-484.32 do Quách Văn Thủy điều khiển chở đá vi phạm tải trọng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện vi phạm các lỗi điều khiển xe chở hàng vượt tải trọng trên 150%; tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe... Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện hơn 111 triệu đồng.

Cũng trong thời gian trên, tại tỉnh lộ 518C đoạn qua địa bàn xã Quý Lộc (Thanh Hóa) đơn vị này tiếp tục phát hiện xe tải BKS 36H-036.97 do Bùi Sỹ Khánh điều khiển chở đá vượt tải trọng cho phép trên 200%.

Ngoài hành vi chở hàng quá tải, lái xe còn vi phạm lỗi điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định. Với lỗi trên, lái xe và chủ doanh nghiệp bị xử phạt trên 178 triệu đồng.

Xe ô tô chở khối đá lớn hàng tấn bị lực lượng CSGT Thanh Hóa kiểm tra, xử lý

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa thời gian quan đơn vị liên tục ra quân, xử lý quyết liệt đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là tình trạng xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm, lợi dụng đêm tối hoặc những thời điểm vắng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để chở hàng quá tải, gây bức xúc cho người dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 869 trường hợp chở hàng quá tải trọng, phạt tiền hơn 4,8 tỉ đồng; xử lý 1.474 trường hợp vi phạm quá khổ, cơi nới thành thùng, phạt tiền gần 4,5 tỉ đồng.