Quảng Trị xử phạt xe tải chở vượt tải trọng 429% với số tiền 333 triệu đồng

Xe tải chở hàng hóa vượt tải trọng bị lực lượng chức năng xử phạt và hạ tải theo quy định

Ngày 14-8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã xử phạt 333 triệu đồng đối với một tài xế và doanh nghiệp có xe tải chở hàng vượt hơn 4 lần tải trọng cho phép.

Tối 13-8, trên tuyến tránh Quốc lộ 1 qua địa bàn phường Đồng Hới, Đội CSGT đường bộ số 2 - kiểm tra xe tải biển số 22H-004.11, kéo rơ móc 22R-005.61 do tài xế B.H.T điều khiển. Kết quả cân tải cho thấy xe chở hàng vượt 429,29% so với tải trọng cho phép ghi trong giấy chứng nhận kiểm định, tải trọng trục vượt 174,08% mức tối đa của đường bộ.

CSGT đã phạt tài xế B.H.T với số tiền 53 triệu đồng, doanh nghiệp chủ xe - Hợp tác xã vận tải xe Đô Thành (Hà Nội) 280 triệu đồng, đồng thời yêu cầu hạ tải theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát tải trọng trên Quốc lộ 1 và các tuyến vận chuyển vật liệu xây dựng, kết hợp tuyên truyền và yêu cầu lái xe, chủ phương tiện ký cam kết chấp hành luật giao thông.