Thời sự

Quảng Trị xử phạt xe tải chở vượt tải trọng 429% với số tiền 333 triệu đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Xe tải bị phát hiện chở hàng vượt 429% tải trọng cho phép, tài xế và doanh nghiệp chủ xe bị CSGT Quảng Trị xử phạt tổng cộng 333 triệu đồng.

Quảng Trị xử phạt xe tải chở vượt tải trọng 429% với số tiền 333 triệu đồng- Ảnh 1.

Xe tải chở hàng hóa vượt tải trọng bị lực lượng chức năng xử phạt và hạ tải theo quy định

Ngày 14-8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã xử phạt 333 triệu đồng đối với một tài xế và doanh nghiệp có xe tải chở hàng vượt hơn 4 lần tải trọng cho phép.

Tối 13-8, trên tuyến tránh Quốc lộ 1 qua địa bàn phường Đồng Hới, Đội CSGT đường bộ số 2 - kiểm tra xe tải biển số 22H-004.11, kéo rơ móc 22R-005.61 do tài xế B.H.T điều khiển. Kết quả cân tải cho thấy xe chở hàng vượt 429,29% so với tải trọng cho phép ghi trong giấy chứng nhận kiểm định, tải trọng trục vượt 174,08% mức tối đa của đường bộ.

CSGT đã phạt tài xế B.H.T với số tiền 53 triệu đồng, doanh nghiệp chủ xe - Hợp tác xã vận tải xe Đô Thành (Hà Nội) 280 triệu đồng, đồng thời yêu cầu hạ tải theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát tải trọng trên Quốc lộ 1 và các tuyến vận chuyển vật liệu xây dựng, kết hợp tuyên truyền và yêu cầu lái xe, chủ phương tiện ký cam kết chấp hành luật giao thông.

Tin liên quan

Vụ tố cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình "khấu trừ lương" là không có cơ sở

Vụ tố cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình "khấu trừ lương" là không có cơ sở

(NLĐO) - Hai đơn tố cáo hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc "khấu trừ lương" và không giải quyết kiến nghị, đều không đủ điều kiện thụ lý.

Nông dân Quảng Trị sắp nhận hỗ trợ đặc biệt sau thiên tai

(NLĐO) - Thiệt hại do thiên tai, nông dân Quảng Trị vừa nhận tin vui khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ đặc biệt để nhanh chóng vực dậy sản xuất.

Gần 1.600 cán bộ Quảng Trị dự kiến nhận 3 triệu đồng/tháng do chưa có nhà công vụ

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị dự kiến chi 120 tỉ đồng hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho gần 1.600 cán bộ chưa có nhà công vụ sau sáp nhập với tỉnh Quảng Bình.

Quảng Trị xe quá tải cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm giao thông Tải trọng xe tải
