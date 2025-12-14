Chó không rọ mõm, thả rông trên đường phố TPHCM trước thời điểm siết chặt quản lý

Ghi nhận thực tế tại nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM cho thấy chó không xích, không rọ mõm xuất hiện trên hàng loạt vỉa hè, lòng đường...

Theo ghi nhận, sáng 14-12, dọc tuyến đường Lê Văn Lương (xã Nhà Bè), khu vực chợ dân sinh và khu dân cư đông đúc, tình trạng chó thả rông không hiếm. Trên các vỉa hè, trước cửa tiệm tạp hóa, sạp rau, sạp thịt sát mặt đường, không khó để bắt gặp những chú chó không dây xích, không rọ mõm nằm ung dung phơi nắng. Khi người dân dừng lại mua bán, một số con bất ngờ sủa, khiến nhiều người e dè, tìm cách tránh xa.

Chó không dây xích, không rọ mõm nằm ung dung phơi nắng.

Giữa không khí mua bán tấp nập, thỉnh thoảng, vài "diễn viên chính" hứng khởi rượt đuổi nhau băng ngang dòng xe. Tiếng phanh gấp vang lên kèm những lời than phiền, bức xúc của người đi đường cho thấy nỗi lo thường trực trước các tình huống nguy hiểm bất ngờ có thể xảy ra.

Chó thả rông chạy ra đường gây mất an toàn giao thông.

Rời xã Nhà Bè, men theo đại lộ Nguyễn Văn Linh (phường Bình Hưng), cảnh tượng tương tự diễn ra. Trước một tiệm sửa xe mặt đường, vài chú chó đứng ngay lối ra vào, không xích, không rọ. Khi được hỏi về việc tiêm phòng định kỳ, chủ tiệm chỉ trả lời qua loa, cho rằng "nuôi bao nhiêu năm nay vẫn không sao" và khẳng định chó "hiền, không cắn".

Chó thả rông bới rác gây mất vệ sinh.

Dọc theo tuyến đường Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú), dù là nơi có mật độ giao thông cao nhưng nhiều chủ nuôi vẫn để vật nuôi chạy ra đường phóng uế bừa bãi. Minh chứng là nhiều bãi phân chó xuất hiện dọc tuyến đường nhưng hiếm khi được chủ dọn dẹp.

Mùi hôi bốc lên đặc biệt rõ vào những thời điểm nắng nóng; còn khi trời mưa, nước tràn khiến chất thải loang ra đường ảnh hưởng không nhỏ đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Chó thả rông phóng uế bừa bãi ảnh hưởng vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Tình trạng để vật nuôi phóng uế bừa bãi cùng xuất hiện tại phường Phước Long và nhiều khu vực khác. Dọc Xa lộ Hà Nội, mỗi buổi chiều, dễ dàng bắt gặp hình ảnh chủ nuôi dẫn thú cưng và để chúng phóng uế tại các khu vực công cộng.

Nhiều chủ nuôi dắt chó không rọ mõm.

Ghi nhận tại các khu vực đông dân cư thuộc các phường Chợ Quán, Hòa Hưng, Minh Phụng, Tân Bình, Tân Tạo, tình trạng trên cũng xuất hiện dày đặc, nhất là vào buổi sáng sớm và tối.

Khoảng 21 giờ ngày 10-12, tại phường Tân Bình, không ít con chó chạy tự do, thỉnh thoảng lao ra lòng đường mà không có chủ đi kèm.

Một số trường hợp nguy hiểm như chó bất ngờ rượt đuổi người đi xe máy khiến nhiều người giật mình, loạng choạng tay lái đã xuất hiện vào 6 giờ 30 phút sáng 11-12 (khung giờ đông người và xe qua lại).

Chó chạy ra đường gây mất an toàn giao thông và gây lo lắng cho người đi đường.

Chó thả rông vừa rượt người đi đường gây nguy hiểm.

Có những con chó còn tiến lại gần người qua đường để ngửi, sủa hoặc đi theo một đoạn dài, gây tâm lý bất an cho người dân, nhất là trẻ em và phụ nữ. Đáng chú ý, đa phần những con chó này đều không được rọ mõm hay đeo xích, dù ở khu vực có mật độ giao thông rất cao.

Chó từ trong nhà chạy ra, đi theo và ngửi gây bất an cho người dân.

Chó chạy loạn trên tuyến đường lớn gây mất an toàn.

Từ những ghi nhận thực tế tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, có thể thấy tình trạng chó thả rông vẫn đang xuất hiện dày đặc trước thời điểm các quy định siết chặt được áp dụng.

Chó thả rông đi lại tự do, nằm trước cửa nhà, quán ăn, thỉnh thoảng đuổi theo xe máy hoặc sủa người qua lại... Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất an toàn cộng đồng mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về trách nhiệm quản lý, nuôi nhốt và tiêm phòng thú cưng trong khu dân cư.