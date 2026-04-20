Chó mẹ tấn công nhiều người và cắn chết đàn chó con vừa sinh

Ngày 20-4, Trạm Y tế phường Phước Thắng, TPHCM cho biết đang tiếp tục giám sát, xác minh nhiều trường hợp người dân bị chó cắn trên địa bàn, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17-4, phường Phước Thắng tiếp nhận phản ánh về việc một con chó cắn nhiều người tại khu phố 6. Ngay sau đó, lực lượng y tế phối hợp chính quyền địa phương đến hiện trường xác minh.

Qua kiểm tra, con chó được xác định là chó cỏ, lông màu vàng nhạt, do bà L.T.B. nuôi khoảng 5 năm. Con vật chưa được tiêm phòng dại, đang nuôi 6 chó con.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêm phòng cho vật nuôi

Những ngày gần đây, con chó có biểu hiện bất thường, trở nên hung dữ và tấn công khoảng 3 người. Không chỉ vậy, nó còn cắn chết 4 chó con của mình, 2 con chó khác cùng nhà và nhiều chó của các hộ dân lân cận. Đến ngày 17-4, con chó đã chết. Xác chó sau đó được một người hàng xóm mang đi làm thức ăn nuôi thủy sản.

Hai ngày sau, cơ quan chức năng tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp khác nghi bị chó dại cắn. Theo trình báo của ông T.V.Q. (ngụ khu phố 7), ngày 12-4, ông phát hiện một con chó lạ chạy vào nhà nên xua đuổi và bị cắn vào tay. Sau khi sơ cứu vết thương, ông giữ con chó lại để theo dõi thì thấy nó bỏ ăn, hung dữ bất thường. Đến ngày 19-4, con chó chết và đã được gia đình thiêu hủy trước khi trình báo cơ quan chức năng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đang xác minh thêm trường hợp một người dân ở khu phố 3 trình báo bị chó cắn.

Ngay khi nhận tin về các vụ chó nghi mắc bệnh dại cắn người, lực lượng y tế địa phương đã nhanh chóng xuống hiện trường, đánh giá tình trạng sức khỏe những người liên quan để xử lý kịp thời, khoanh vùng nguy cơ.

Song song đó, ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng bệnh dại; khuyến cáo không thả rông chó mèo, phải rọ mõm khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng. Cơ quan chức năng cũng rà soát các hộ nuôi chó mèo, yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng dại và sẽ xử lý các trường hợp vi phạm, gây mất an toàn cho cộng đồng.