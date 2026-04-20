HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Chó mẹ tấn công nhiều người và cắn chết đàn chó con vừa sinh

Ngọc Giang

(NLĐO) - Một con chó mẹ tại phường Phước Thắng, TPHCM bất ngờ hung dữ, tấn công nhiều người và cắn chết đàn chó con mới sinh được 2 tháng

Ngày 20-4, Trạm Y tế phường Phước Thắng, TPHCM cho biết đang tiếp tục giám sát, xác minh nhiều trường hợp người dân bị chó cắn trên địa bàn, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17-4, phường Phước Thắng tiếp nhận phản ánh về việc một con chó cắn nhiều người tại khu phố 6. Ngay sau đó, lực lượng y tế phối hợp chính quyền địa phương đến hiện trường xác minh.

Qua kiểm tra, con chó được xác định là chó cỏ, lông màu vàng nhạt, do bà L.T.B. nuôi khoảng 5 năm. Con vật chưa được tiêm phòng dại, đang nuôi 6 chó con.

Chó mẹ tấn công nhiều người, hung dữ cắn chết đàn chó con vừa sinh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêm phòng cho vật nuôi

Những ngày gần đây, con chó có biểu hiện bất thường, trở nên hung dữ và tấn công khoảng 3 người. Không chỉ vậy, nó còn cắn chết 4 chó con của mình, 2 con chó khác cùng nhà và nhiều chó của các hộ dân lân cận. Đến ngày 17-4, con chó đã chết. Xác chó sau đó được một người hàng xóm mang đi làm thức ăn nuôi thủy sản.

Hai ngày sau, cơ quan chức năng tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp khác nghi bị chó dại cắn. Theo trình báo của ông T.V.Q. (ngụ khu phố 7), ngày 12-4, ông phát hiện một con chó lạ chạy vào nhà nên xua đuổi và bị cắn vào tay. Sau khi sơ cứu vết thương, ông giữ con chó lại để theo dõi thì thấy nó bỏ ăn, hung dữ bất thường. Đến ngày 19-4, con chó chết và đã được gia đình thiêu hủy trước khi trình báo cơ quan chức năng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đang xác minh thêm trường hợp một người dân ở khu phố 3 trình báo bị chó cắn.

Ngay khi nhận tin về các vụ chó nghi mắc bệnh dại cắn người, lực lượng y tế địa phương đã nhanh chóng xuống hiện trường, đánh giá tình trạng sức khỏe những người liên quan để xử lý kịp thời, khoanh vùng nguy cơ.

Song song đó, ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng bệnh dại; khuyến cáo không thả rông chó mèo, phải rọ mõm khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng. Cơ quan chức năng cũng rà soát các hộ nuôi chó mèo, yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng dại và sẽ xử lý các trường hợp vi phạm, gây mất an toàn cho cộng đồng.

Tin liên quan

Đang chơi với chó con, bé trai 2 tuổi bị chó mẹ cắn nát mặt

(NLĐO)- Đang chơi với chó con mới sinh, một bé trai 2 tuổi (ở Hà Nội) đã bị con chó mẹ lao tới cắn dập nát mặt, tổn thương các cấu trúc cơ nghiêm trọng.

Chó mẹ nhận nuôi ba cọp con mồ côi

(NLĐO)- Ba chú cọp con vừa tìm thấy mẹ nuôi khác thường là một chú chó chăn cừu Thụy Sỹ.

Rủ nhau đi trộm chó, mẹ và con gái bị đánh trọng thương

(NLĐO)- 4 kẻ trộm chó, trong đó có hai mẹ con Nguyễn Thị Thắng và Nguyễn Thị Thuỷ, khi bị phát hiện, truy đuổi đã đâm trọng thương một Trưởng công an xã nhưng bị người dân bắt được, đánh bị thương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo