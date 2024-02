Chợ, siêu thị ngày 27 Tết đầy hàng, mở cửa xuyên đêm phục vụ khách

Sáng 6-2-2024, đoàn công tác của Bộ Công Thương do bà Phan Thị Thắng, Thứ Trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã đi khảo công tác cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn 2024 tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10) và chợ Bến Thành (quận 1).



Hàng sẵn có, giá tốt

Thông tin với đoàn công tác, đại diện siêu thị Co.opmart cho biết đến thời điểm này giá cả hầu hết các mặt hàng đều ổn định. Các siêu thị chăm chút cho việc giảm giá để chia sẻ với người dân trong tình hình khó khăn.

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết sức mua tăng dần từ 15 - 20% theo từng tuần kinh doanh phục vụ Tết.

Từ nay đến hết ngày 9-2, tức đến 30 Tết là thời gian cao điểm mua sắm Tết của người dân nên Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… tập trung nguồn lực, liên tục đưa hàng Tết lên quầy kệ kinh doanh, bơm mạnh khuyến mãi vào các mặt hàng Tết như bánh chưng, bánh tét, dưa hành muối, trái cây trưng bày mâm ngũ quả, mâm cỗ gia tiên…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng khảo sát khu vực bán hàng tươi sống Co.opmart Lý Thường Kiệt

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm trễ của bà con, Saigon Co.op cũng đã tăng giờ hoạt động trên hệ thống từ 6h sáng đến 22 giờ, đồng thời tập trung các nguồn lực để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm từ 9 giờ -11 giờ sáng và 16 giờ - 20 giờ.

Trong khi đó, sức mua tại chợ truyền thống được ghi nhận tăng chậm hơn. Ông Ngô Văn Hà, Trưởng ban quản lý chợ Bến Thành, cho hay lượng khách đến chợ đông nhưng sức mua không bằng năm trước. Giá cả hàng hóa tại chợ này ổn định, chưa nghe phản ánh tình trạng đẩy giá, giá cao bất thường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng trao đổi với tiểu thương chợ Bến Thành về tình hình kinh doanh hàng Tết

"Chợ mở cửa đến 21 giờ mỗi ngày cho khách hàng tham quan, mua sắm. Về việc kiểm soát chất lượng hàng hóa, Ban quản lý chợ tập trung kiểm tra nguồn gốc chất lượng hàng hóa, chứng từ, yêu cầu tiểu thương niêm yết giá và chứng từ" – ông Ngô Văn Hà, Trưởng ban quản lý chợ Bến Thành, cho biết.

Qua kiểm tra, bà Phan Thị Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị, cung ứng hàng Tết tại siêu thị và chợ truyền thống. Hàng Tết năm nay rất phong phú, chất lượng bảo đảm, mẫu mã đa dạng… phục vụ nhu cầu mua sắm đa dạng của người tiêu dùng.

"Hàng sẵn có, người tiêu dùng có thể mua về để sử dụng ngay, không mất quá nhiều công sức để chế biến" – Bà Thắng nói.

Bà Thắng nhận định, năm nay, người tiêu dùng tập trung mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như thịt heo, trứng, thực phẩm ngày Tết; cân nhắc khi mua sắm giày dép, quần áo. "Chúng ta đều mong mỏi người dân có những ngày Tết ấm áp, sắm tết chất lượng, tiết kiệm, giá cả phải chăng" – bà Thắng nói.

Mở cửa 24/24 để phục vụ khách

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng khảo sát tình hình cung ứng hàng Tết tại siêu thị MM Mega Market An Phú (TP Thủ Đức).

Thông tin với Phó Chủ tịch Dũng, đại diện MM Mega Market cho biết đến ngày 5-2 (26 Tết), doanh thu hệ thống MM Mega Market đã tăng 4,6% so với cùng thời điểm Tết năm 2023. Lượng khách tăng 10,7% trong khi doanh số thấp hơn cùng kỳ đến 5,5%, cho thấy người tiêu dùng đang tiết kiệm chi tiêu, chỉ tập trung mua sắm các mặt hàng thiết yếu.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn văn Dũng tham quan MM Mega Market An Phú chiều 6-2

"Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Công Thương TP HCM, MM Mega Market tổ chức bán hàng 24/24 từ ngày 2 đến 8-2 (23 đến 29 Tết) tại 4 siêu thị, gồm MM Mega Market An Phú, MM Mega Market Bình Phú (quận 6), MM Mega Market Hiệp Phú (quận 12) và MM Mega Market Thăng Long (Hà Nội). Siêu thị cũng tăng cường nhân viên từ văn phòng xuống tất cả các kho siêu thị để hỗ trợ các khâu, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng" – ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market, cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng trải nghiệm dịch vụ thanh toán tự động tại MM Mega Market An Phú

Đặc biệt, dịp này, MM Mega Market đã trang bị 4 quầy thanh toán tự động tại MM Mega Market An Phú để khách hàng trải nghiệm việc tự quẹt mã RQ, tự in hóa đơn và thanh toán đơn hàng. "Trong những ngày gần đây, có khoảng 700-800 khách trải nghiệm dịch vụ thanh toán tự động mỗi ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường" – ông Khôi thông tin.

Theo Bộ Công Thương TP HCM, công tác bảo đảm cung cầu hàng hoá, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng đã được triển khai từ rất sớm. Đến nay, theo báo cáo của các địa phương, tình hình hàng hóa dồi dào, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, giá cả không có biến động bất thường. Trong đó, TP Hà Nội đã chuẩn bị khoảng 40.900 tỉ đồng hàng Tết, tăng khoảng 10% so với Tết 2023. Tại TP HCM, các doanh nghiệp bình ổn thị trường đã chuẩn bị hơn 22.000 tỉ đồng hàng Tết, trong đó hơn 8.500 tỉ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường.