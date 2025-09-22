HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với 2 người

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ngày 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với các ông Lại Thế Nguyên, Trần Quốc Nam

Chiều 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lại Thế Nguyên, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Trần Quốc Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với 2 người- Ảnh 1.

Ông Lại Thế Nguyên (trái) và Trần Quốc Nam thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Việc này căn cứ hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, tờ trình của Thường trực Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội và xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.

Trước đó, ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác. Lý do xin nghỉ xuất phát từ nguyện vọng cá nhân để giải quyết việc gia đình.

Ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông có hơn 25 năm công tác tại Ninh Thuận (cũ). Ông từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020 và làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1-7, ông Nam được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Ông Lại Thế Nguyên sinh năm 1970, quê xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa. Ông từng là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa, ông được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 12-9.

Ông Lại Thế Nguyên từng giữ các chức vụ: Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc cũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Trung ương cho ông Đỗ Minh Tuấn, ông Lại Thế Nguyên nghỉ hưu trước tuổi

Trung ương cho ông Đỗ Minh Tuấn, ông Lại Thế Nguyên nghỉ hưu trước tuổi

(NLĐO)- Ông Lại Thế Nguyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, và ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên chủ tịch tỉnh này, đã được cho nghỉ hưu trước tuổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác

(NLĐO)- Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa đã có đơn xin nghỉ công tác

Trần Quốc Nam Lại Thế Nguyên thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội
