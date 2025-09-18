Trung ương cho ông Đỗ Minh Tuấn, ông Lại Thế Nguyên nghỉ hưu trước tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Trung ương cho ông Đỗ Minh Tuấn, ông Lại Thế Nguyên nghỉ hưu trước tuổi

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ông Lại Thế Nguyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, và ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên chủ tịch tỉnh này, đã được cho nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 17-9, trong bài phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa, chủ tọa kỳ họp, đã thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa báo cáo HĐND tỉnh về thông tin nhân sự.

Trung ương cho ông Đỗ Minh Tuấn, ông Lại Thế Nguyên nghỉ hưu trước tuổi- Ảnh 1.

Ông Lại Thế Nguyên (ảnh trái), nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, và ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi

Theo đó, Trung ương đã cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Đỗ Minh Tuấn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi Trung ương cho 2 lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16-6-2025, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với ông Đỗ Minh Tuấn và ông Lại Thế Nguyên tại HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Minh Tuấn (SN 1972, quê xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Từ năm 2002 đến 2009, ông Tuấn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa. Sau đó kinh qua các vị trí: Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn cũ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Từ năm 2015-2020, ông Tuấn giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Từ năm 2020-2025, ông giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lại Thế Nguyên (SN 1970, quê xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa). Ông Nguyên từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc cũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thanh Hóa

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thanh Hóa

(NLĐO) - Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiều lãnh đạo chủ chốt vắng mặt, Thanh Hóa phân công, bổ sung lại nhiệm vụ

(NLĐO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa phân công, bổ sung nhiệm vụ cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh khi một số lãnh đạo chủ chốt vắng mặt

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nghỉ hưu trước tuổi

(NLĐO)- Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1-7.

tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn Lại Thế Nguyên nghỉ hưu trước tuổi chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo