Thời sự

Cho thôi việc nhân viên cây xăng rút xăng của khách hàng vì không chấp nhận chuyển khoản

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Chủ cây xăng tại Lâm Đồng thừa nhận sự việc là lỗi của nhân viên và đã cho người này nghỉ việc

Liên quan đến vụ việc nhân viên cây xăng từ chối thanh toán chuyển khoản gây xôn xao dư luận, ngày 17-12, UBND phường Tiến Thành (tỉnh Lâm Đồng) đã trực tiếp làm việc với chủ cửa hàng xăng dầu Tiến Thành để làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc, chủ cửa hàng xác nhận đoạn clip trên xảy ra tại cửa hàng.

- Ảnh 1.

Nhân viên cây xăng rút lại xăng đã bơm cho khách, sau khi khách không trả tiền mặt. Ảnh: MXH

Chủ cây xăng cho biết cửa hàng đã quán triệt với nhân viên việc chấp nhận thanh toán bằng cả tiền mặt và chuyển khoản.

Tuy nhiên, do thiếu sót trong khâu quản lý nhân viên nên nhân viên đã cư xử chưa tôn trọng khách hàng và dẫn đến phản ứng trên mạng xã hội.

Chủ cửa hàng này đã nhận thiếu sót, đồng thời tổ chức họp toàn bộ nhân viên để quán triệt lại việc nhận thanh toán cả tiền mặt và chuyển khoản khi khách hàng chi trả.

CLIP: Nhân viên cây xăng Tiến Thành rút xăng khỏi bình chứa xe máy, khi không chịu chấp nhận chuyển khoản từ khách. CLIP: Quỳnh My

Đối với nhân viên trực tiếp liên quan đến vụ việc, cửa hàng đã cho thôi việc.

Trước đó, theo nội dung clip, một người đàn ông điều khiển xe máy vào cửa hàng xăng dầu Tiến Thành để đổ xăng. Sau khi nhân viên bơm xăng xong, khách hàng đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản.

Đáng chú ý, nhân viên cửa hàng đã dùng dụng cụ rút lại toàn bộ số xăng vừa bơm vào bình xe của khách và thách thức người dân kiện.

Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều.

Tin liên quan

Thông tin mới vụ cháy cây xăng khi xe bồn bơm vào bể chứa

Thông tin mới vụ cháy cây xăng khi xe bồn bơm vào bể chứa

(NLĐO)- Trong lúc xả xăng cặn trong bồn xe vào xô nhựa, tài xế lên cabin khởi động xe ô tô thì ngọn lửa bùng phát rồi lan vào các trụ cây xăng.

Cháy cây xăng, lửa ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ lớn

(NLĐO) - Vụ cháy cây xăng ở Bắc Ninh vào tối 12-7 khiến người dân hốt hoảng. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Cháy khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2 gần cây xăng

(NLĐO)- Do khu nhà xưởng ở Gia Lâm có nhiều vật liệu nhựa dễ cháy cùng với gặp gió to nên ngọn lửa bùng lên dữ dội

