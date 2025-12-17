Khách bị rút lại xăng, dắt bộ do thanh toán chuyển khoản

Sáng 17-12, UBND phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang vào cuộc xác minh thông tin một nhân viên cửa hàng xăng dầu Tiến Thành đã rút lại toàn bộ xăng đã bơm cho khách vì không chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội do tài khoản “My Quỳnh” đăng tải, sự việc xảy ra tại cửa hàng xăng dầu Tiến Thành thuộc phường Tiến Thành.

Một người điều khiển xe máy vào đổ xăng với trị giá khoảng 50.000 đồng.

Nhân viên cây xăng rút xăng từ xe máy ra, sau khi không chấp nhận chuyển khoản. Ảnh: MXH

Khi xăng đã được bơm xong, khách hàng không có tiền mặt nên đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản nhưng nhân viên cây xăng từ chối.

Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi. Ít phút sau, nhân viên cửa hàng đã rút lại toàn bộ số xăng vừa bơm vào xe của khách, khiến người này phải dắt bộ xe máy quãng đường khoảng 3 km.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng cách ứng xử của nhân viên cây xăng là thiếu linh hoạt, không phù hợp với chuẩn mực phục vụ khách hàng, nhất là trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến.

