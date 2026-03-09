HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Choáng với số hành khách trên xe khách 25 chỗ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Từ cuộc gọi đến đường dây nóng, lực lượng CSGT kiểm tra xe khách 25 chỗ chạy qua Quảng Trị và phát hiện số hành khách “khó tin” bên trong.

Xe khách chở quá số người quy định bị phạt gần 200 triệu đồng tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Tài xế và chủ doanh nghiệp vận tải của xe khách này bị phạt gần 200 triệu đồng

Ngày 9-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị này nhận được chỉ đạo từ Cục Cảnh sát giao thông, sau khi cơ quan này tiếp nhận phản ánh của người dân qua đường dây nóng về một xe khách có dấu hiệu chở quá số người quy định.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng đã đón dừng và kiểm tra xe khách biển kiểm soát 61H-182.xx do tài xế N.D.D (42 tuổi, trú tại Nghệ An) điều khiển.

Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện này chở 53 hành khách trong khi xe chỉ được phép chở 25 người, tức vượt quá 28 người so với số lượng ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, xe còn vận chuyển hành khách theo tuyến cố định nhưng không có lệnh vận chuyển theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.D.D với hai hành vi gồm: chở quá số người quy định và vận chuyển hành khách tuyến cố định không có lệnh vận chuyển.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức phạt đối với tài xế là 43,5 triệu đồng. Đồng thời, tài xế bị trừ 12 điểm giấy phép lái xe.

Xe khách chở quá số người quy định bị phạt gần 200 triệu đồng tại Quảng Trị - Ảnh 2.

CSGT Công an Quảng Trị làm việc với tài xế vi phạm

Đối với chủ phương tiện là Chi nhánh Hợp tác xã dịch vụ vận tải T.P., lực lượng chức năng xác định có các vi phạm gồm: giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm và không cấp lệnh vận chuyển cho lái xe.

Với các lỗi trên, chủ phương tiện bị xử phạt 153 triệu đồng. Ngoài ra, phù hiệu của phương tiện bị tước từ 1 đến 3 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không chở quá số người quy định, nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và trật tự an toàn giao thông.

Quảng Trị Cục Cảnh sát giao thông chở quá số người quy định xe khách chở quá số người vi phạm giao thông đường bộ CSGT xử phạt xe khách xe khách 25 chỗ chở 53 người xử phạt xe khách gần 200 triệu
